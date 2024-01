Feid luce un llamativo cambio de look por el que sus fanáticos dicen que Karol G “tiene buena mano”

Salomón Villada puede ser un nombre que muchos no identifiquen, sin embargo, en el mundo artístico es más conocido como Feid, el famoso cantante de música urbana, uno de los artistas con mayor cantidad de oyentes en Colombia durante el 2023.

Para nadie es un secreto que la carrera del artista sigue creciendo y actualmente pasa por un gran momento , pues lanzó un álbum a inicios de diciembre llamado ‘Ferxxocalipsis’ y ha colaborado con grandes artistas, además ha sido nominado a importantes reconocimientos como los Grammy Latinos, MTV Millenial Awards y los premios Heat, entre otros.

De la misma forma, durante los últimos meses ha dado mucho de qué hablar debido a su relación con la también cantante Karol G , aunque los dos mantienen su romance en privado, poco a poco han dejado ver que están muy enamorados.

De hecho, él fue uno de los invitados especiales a los conciertos de ‘La Bichota’ en Medellín y poco después de esto, ella compartió el video de su canción ‘Que Chimba de Vida’ en donde el ‘Ferxxo’ aparece unos segundos abrazándola.

Durante su carrera, el paisa ha trabajado para crear una estética característica, tanto así que el color verde se ha convertido en su insignia, al igual que las gorras y otros elementos, asimismo, ha mantenido un look similar a lo largo de los últimos años, hasta ahora, por lo que ha sorprendido a sus fanáticos.

Y es que normalmente luce un bigote que, aunque puede variar por momentos, sí es un detalle que lo identifica ante la mirada de los usuarios de Internet. No obstante, Feid ha apostado por una versión más arriesgada de sí mismo y ahora presume una poblada barba.

Los comentarios al respecto no se han hecho esperar, pues sus fanáticos no pueden creer la diferencia que implica esta decisión, lo cierto es que la mayor parte de los mensajes son positivos, ya que el cambio de look, además de darle un nuevo aire, para muchos, también lo hace ver mejor.

“Definitivamente el maquillaje de un hombre es la barba😍”, “Se convirtió en Mike Bahía”, “Hombre con barba, mil puntos⭐️”, “Ahora se ve decente 😍”, “Definitivamente algunos con barba se ven taaaann 😍”, dicen algunos de los comentarios.