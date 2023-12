Karol G presume a Feid entre lo mejor que le pasó durante el 2023, mira el video de su nueva canción

La carrera de Karol G sigue pasando por un gran momento, la colombiana lleva varios años teniendo un enorme éxito tanto en nuestro país como internacionalmente, por eso, a través de sus redes sociales decidió recopilar los mejores momentos del 2023.

Esta no es la primera vez que lo hace, dado que a finales del 2022 también compartió un video en el que agradecía por todo lo que le había sucedido durante los últimos 12 meses, no obstante, ahora es distinto.

Conoce más: Karol G asistió al bautizo de su sobrina, pero su look dividió opiniones, ¿Feid la acompañó?

Y es que la paisa les anunció a sus seguidores que tenía un regalo de navidad, se trata nada más y nada menos que de una nueva canción llamada ‘Qué chimba de vida’ con la que hace una recopilación de sus momentos más felices.

Lo cierto es que allí, además de su trabajo, también resaltan momentos de su vida privada, como cuand o disfruta junto a su familia, su sobrina Sophia , amigos y fanáticos, de hecho, es otra persona la que se roba toda la atención.

Publicidad

Y es que justo cuando se escucha “no hay privacidad, pero hay buena compañía” sale un video muy corto junto a Feid , quien parece ser pareja de la cantante desde hace varios meses, aunque son bastante reservados con su romance.

Precisamente en el minuto 1:39 del video que publicó en su canal oficial de YouTube se puede ver la instantánea en la que los dos están abrazados, ella con una blusa verde y él con una camiseta naranja.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar y muchos de sus seguidores celebraron que el intérprete de ‘Yandel 150’ esté entre las mejores cosas que le pasaron a Carolina Giraldo.

Publicidad

De la misma forma, varios se dieron cuenta del momento específico en el que los artistas vivieron esto, pues Karol G compartió otra fotografía en su Instagram, pese a que sucedió hace un tiempo, sus fanáticos conectaron las dos cosas.

En medio de una dinámica, un usuario de Internet le pidió que publicara una instantánea tomada por su persona favorita y como respuesta, la paisa compartió una muy sonriente usando la misma ropa.

Se acuerdan cuando karol g subió esta historia 💚🩷 pic.twitter.com/AcgWEjIK7H — marti🎀| PINK FRIDAY 2 (@minajxnimri) December 14, 2023