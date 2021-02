Farina revela chat privado con Don Omar y emociona a sus fans

No cabe duda de que la carrera artística de Farina va por todo lo alto, pues así lo ha demostrado la paisa en los últimos años donde ha marcado tendencia con sus looks y ha sorprendido a sus fans con colaboraciones con grandes artistas de talla internacional.

Ahora según dio a conocer en redes sociales, la cantante está apunto de cumplir uno de sus sueños al cantar junto uno de sus grandes ídolos y exponentes del género urbano, ‘el rey del reguetón’ Don Omar .

El primero en dar la noticia fue el puertorriqueño, quien reveló un chat privado con la cantante en el que Farina le agradecía la participación en su tema y la oportunidad de tener una canción juntos. “Don, me dijo mi equipo que vas a tirar en el tema. ¡Gracias! Vas a cumplir mi sueño de tener un tema contigo”, le escribe Farina a Don Omar a lo que él responde: “será un placer”.

De inmediato, la cantante también compartió la conversación en su Instagram, dándole la feliz noticia a sus miles de seguidores.

“La admiración e inspiración que siento es incalculable. Gracias por esta alegría 🙏🏻 Sueños que se van haciendo realidad. Gracias Rey @donomar 👑💜” , indicó la paisa en su post.

De inmediato la publicación causó revuelto entre sus seguidores quienes aplaudieron a la cantante por el nuevo logro en su carrera.