Familia Montaner defiende a Evaluna tras fuertes críticas por su cambio de look

Una vez más, Evaluna Montaner ha dado de qué hablar en las redes sociales, no obstante, esta vez no ha sido por su relación con Camilo Echeverry. En esta ocasión, la cantante sorprendió a los internautas al mostrarles su nuevo y drástico cambio de look, el cual generó más críticas que halagos.

A través de su cuenta de Instagram, Evaluna publicó dos fotos con luciendo el nuevo peinado que se hizo, no obstante, lo que llamó la atención fue que este generó la impresión de que la celebridad se hubiese rapado a los lados de su cabeza, por lo que ella misma salió a aclarar que no fue así y solo se trató de dos mechones decolorados.

Ante la publicación de Evaluna, sus seguidores no dudaron en responder con fuertes críticas a la nueva apariencia de la también actriz, sin embargo, fue su papá, Ricardo Montaner, y su hermano Ricky, quienes la defendieron y resaltaron lo hermosa que luce a pesar de los comentarios negativos.