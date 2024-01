Estas son las mejores fotos de Rodolfo Valdés, Nacho en Bella Calamidades: así luce con 44 años

Rodolfo Valdés Mugías es uno de los actores que más llama la atención en las pantallas de Caracol Televisión en horas de la mañana por su personaje de Nacho en Bella Calamidades , ya que en esta novela, grabada en 2010, le dio vida al capataz y hombre de confianza de Lorenza.

Valdés nació el 23 de enero de 1979 en Ciudad de Juárez, México y ha tenido una carrera verdaderamente exitosa en la pantalla chica, puesto que estudió Arte Dramático y desde 2002 empezó su trayectoria formalmente. Estuvo varios años en Colombia grabando series y conquistando a los televidentes por su carisma y atractivo físico.

Mira también: ¿Nacho es víctima de Priscila?: la mujer le tiende una trampa tras escuchar sus planes

Han pasado 14 años desde que se rodó y se estrenó Bella Calamidades, con un elenco de lujo compuesto por Danna García , Adriana Campos , Segundo Cernadas, Katie Barberi, Gustavo Angarita y muchos más; y Rodolfo Valdés sigue robando suspiros entre sus fanáticas, pues en su perfil de Instagram tiene más del 50 mil seguidores y suele compartir fotos presumiendo su tonificado y musculoso cuerpo.

Este mexicano conserva su tan característico look de barba y el cabello corto; solo que ahora se le ve más maduro y con canas; aspectos que le comentan constantemente. Rodolfo no duda en mostrar que mantiene una vida muy activa, ya que realiza deporte y también es un apasionado de los viajes. De igual forma, suele hacer públicos los cambios a los que se somete cuando está participando en alguna producción televisiva.

No te pierdas: Nacho y Nicolasa tienen una fuerte discusión por culpa de Lola Carrero

Publicidad

Por otra parte, suele mostrar a su perrito Pipo acompañarlo en cada momento; en especial cuando viajan a la playa. En sus diversas publicaciones acumula miles de reacciones de 'me gusta' y comentarios donde destacan su atractivo físico:"Mejor que el vino", "Sin duda alguna eres extraordinario, mil bendiciones para ti 😍😍", "Así o más guapo" e "Iluminas mi día", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

Te puede interesar: Marcelo y Nacho acuden a la mina para ayudar a los trabajadores tras el derrumbe

Publicidad

No te pierdas Bella Calamidades en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play .

Lola nació marcada por la desgracia y la mala suerte. Debido a su sufrimiento, terminó viviendo en un cementerio y teniendo una apariencia salvaje, pero Marcelo descubrirá la belleza de esta mujer.