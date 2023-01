Esta es la foto "íntima" de Camilo y Evaluna que subió la temperatura en redes sociales

Si por algo se han caracterizado Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, aparte de su increíble talento para lograr éxitos musicales, es por el amor que derrochan en cada una de las publicaciones y en los eventos a los que asisten. Recientemente, la pareja volvió a ser tendencia debido a una candente publicación que desencadenó todo tipo de comentarios por parte de los usuarios de la plataforma.

El colombiano, que reúne más de 21 millones de seguidores en Instagram, decidió compartir una imagen de él y de su esposa a través de sus historias. Allí dejó ver cómo disfrutan de su mañana juntos, ya que se ven las piernas de ambos desnudas y entrelazadas debajo de las cobijas, un gesto que, sin lugar a dudas enterneció a los usuarios que se toparon de manera inesperada con su perfil.

Esta no es la única pareja de la familia Montaner que contagia a los internautas de amor. Hace poco, Ricardo Montaner le dio a conocer a la opinión pública que se casará nuevamente con su esposa , es decir, por séptima vez, demostrándole así su confianza y amor incondicional, lo que ha generado cientos de reacciones por parte de sus fanáticos que no desaprovechan oportunidad para felicitar la fortaleza que tienen para vencer los obstáculos que se les presentan.

Rápidamente, la 'tribu' defendió a los esposos de los haters que los criticaron por postear la instantánea. "No sé cuál es el problema. O sea, son esposos es un hombre y una mujer, no se ve sus partes íntimas por Dios", "no veo absoluta nada malo, son adultos ","se ven mujeres por este medio bailando reguetón casi que desnudas y meneando el trasero y se aterrorizan por esto, no me jodan los doble moral", "a la gente si le gusta hablar de más enseñan más piel en la playa", entre otros mensajes se leyeron en la red.