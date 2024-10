Esta es la famosa cantante que no sabe quién es Esperanza Gómez: "no saco tiempo para chismes"

Esperanza Gómez Silva es una mujer reconocida por su extensa trayectoria en la industria del entretenimiento para adultos por su trabajo como actriz. Actualmente, se dedica a crear contenido del mismo tipo y sigue llamando la atención en redes sociales, así como suele ser noticia por sus declaraciones en medios de comunicación.

En julio de 2024 declaró en una entrevista que estaba considerando seriamente en retirarse de su profesión por motivos de salud y aseguró que grabar escenas íntimas la está afectando.

Esta es la cantante que no sabe quién es Esperanza Gómez

Recientemente, una famosa cantante colombiana aseguró que no la conocía, y por el contrario, creía que era influenciadora. Se trata de Arelys Henao , quien estuvo en entrevista con Eva Rey en su programa 'Desnúdate con Eva' y se le midió a una dinámica de escoger qué haría con varios famosos; aunque la presentadora se llevó una gran sorpresa al ver que la paisa no distinguía a varias personalidades del entretenimiento nacional e internacional.

En primer lugar, la presentadora descubrió que la intérprete de 'Señor Prohibido' y 'Lo Pasado, Pisado' no tenía claro ni el nombre ni el apellido de la primera dama. Acto seguido, le preguntó por dos reconocidos actores de Hollywood, Brad Pitt y George Clooney , pero su respuesta fue: "No sé quiénes son esos manes".

Eva le dio otras opciones a la cantante: Esperanza Gómez o Amparo Grisales, pero entre risas esta aseguró que se quedaba con la actriz y jurado de Yo Me Llamo porque es su amiga. Luego aseguró: "A la niña Esperanza no la reconozco, pero sí he visto muchas entrevistas, sé que es influencer", no obstante, se llevó una gran sorpresa cuando la también empresaria le aclaró que tenía videos de la industria para adultos.

“¿Disculpa, tú en que mundo vives metida?”, preguntó la presentadora algo sorprendida y Arelys Henao le respondió: “Yo mantengo trabajando mija. Es que yo no tengo tiempo para andar pendiente de chismes”.

