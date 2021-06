¡Espectacular! Evaluna Montaner cautivó a más de uno con su nuevo cambio de look

La cantante venezolana Evaluna Montaner sigue cautivando a sus seguidores. En esta oportunidad, la joven lució un atuendo descubierto y un nuevo corte de cabello que sin lugar a dudas dejaron con la boca abierta a su esposo Camilo Echeverry y al resto de internautas.

Fue a través de su cuenta de Instagram , donde reúne más de 16 millones de seguidores, que dejó ver su más reciente estilo. En las fotografías se logra ver a la hija de Ricardo Montaner mostrando la parte superior de un pequeño bikini negro y una falda de colegiala a cuadros que dejaron ver su lado más sensual.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue precisamente el estilo de cabello que llevaba, puesto que dejó a un lado el color castaño y las ondas para lucir un corte bob a la altura del mentón en un tono bastante oscuro.

La publicación ya reúne más de 1 millón y medio de 'me gusta' y varios comentarios elogiando su belleza como: "qué hermosa", "qué guapura", "te ves bella con cualquier look", "lo más potro de la vida que verás hoy", "me encanta el pelo" y "no te creo lo bien que te queda", entre otros mensajes.

Recientemente, los intérpretes de 'Machu Picchu ' fueron noticia luego de que dejaran ver en sus redes sociales que se reunieron con Camila Cabello y Shawn Mendes , los reconocidos cantantes de Hollywood que son recordados por interpretar éxitos como 'Señorita' y 'I Know What You Did Last Summer'.

En la imagen que publicaron los dos hombres en las historias de sus cuentas personales, se logran observar sus manos y con ellas los tatuajes que tienen. Esto provocó que muchos usuarios empezaran a especular sobre una posible colaboración entre las dos parejas; sin embargo, la información no ha sido confirmada por ninguno de los artistas.