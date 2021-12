“Eso destruyó mi cerebro”: Billie Eilish confesó que fue adicta a la pornografía en su infancia

La cantante y compositora Billie Eilish ha sido una revelación en la historia de la música en inglés, puesto que es una de las artistas más jóvenes de la industria en tener reconocimientos como premios Grammy, Music Awards, y demás. Hace unos días, en medio de una entrevista para el programa ‘The Howard Stern Show’, la joven confesó que fue adicta a la pornografía cuando tenía 11 años, y que eso le trajo consecuencias a lo largo de su adolescencia.

Tan solo siendo una niña, Billie se introdujo al mundo del contenido para adultos sin entender de qué se trataba o por qué existía, razón por la cual la intérprete de ‘Bad Guy’ llegó a defender su afición de verla constantemente con otros niños de su infancia que también hablaban del tema: “en ese momento no le veía nada de malo”, comentó la joven durante el show televisivo.

¿Cuáles fueron los efectos no deseados de su ‘adicción’? Eilish expuso que durante muchos años tuvo pesadillas sobre ello. Además, habló de la perspectiva que tenía en sobre lo bueno y lo malo en un acto sexual: "Exponerme a la pornografía a los 11 años dañó mi vida sexual", dijo, puesto que esa experiencia no le permitió "decir que no a cosas que no eran buenas" cuando empezó su vida íntima.

"Fue porque yo pensaba que eso era lo que se suponía que me atraía", continuó la entrevista, en la cual al principió aseguró que se sentía ‘devastada’ por hablar hasta ahora del tema.

Asimismo, la también activista en pro de los animales, explicó que todo lo vivido en su infancia da razón a que ahora le guste la ropa holgada. Pues, la figura de la joven fue sexualizada en su adolescencia, y con eso, ahora debate libremente acerca de su imagen corporal en cualquier espacio público.

Pero, ¿por qué hizo esta confesión ante los medios?, en su más reciente álbum titulado ‘Happier Than Ever’ encontramos una canción en especial, llamada ‘Male Fantasy’. Este sencillo cuenta la historia de una persona que observa videos para adultos mientras conserva el recuerdo de un viejo amor, el título se traduce a ‘Fantasía masculina’.

Por otro lado, la artista defenderá en toda su carrera musical el no consumo de este tipo de contenidos a temprana edad. Según afirma, no quiere que otros menores sientan el temor y ‘vil experiencia’ que ella tuvo que pasar en ese momento, expresó que ‘es mejor que los niños sigan siendo eso, niños’.

A pesar de todo, cabe resaltar que la estadounidense ha ganado aproximadamente 7 premios Grammy , y al cumplir casi sus 20 años, sigue siendo una de las más grandes promesas del género pop alrededor del mundo.

Actualmente, Billie Eilish reveló que luego de esa experiencia durante más de dos años observando pornografía ahora la tiene catalogada como un contenido “abusivo, violento y que es una vergüenza”.