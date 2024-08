Érika Zapata se realizó un radical cambio de look y le llovieron elogios en redes sociales

Érika Zapata se ha caracterizado por ser muy auténtica y sincera, no solo a través de sus informes, sino también al momento de dirigirse hacia sus fanáticos, quienes suelen hacerle diversos tipos de preguntas y ante las que ella da respuestas sin problema.

Por esta misma razón, esta antioqueña no ha tenido barreras al mostrar los diversos retoques estéticos que se ha estado realizando, tales como su diseño de sonrisa, recalcando que esto la ha ayudado a tener más confianza en sí misma.

Cambio de look de Érika Zapata

La periodista de Noticias Caracol sorprendió a sus seguidores en redes sociales al realizar una publicación en sus perfiles en la que reveló la decisión que tomó para darle un nuevo aire a su apariencia luego de haber cumplido años.

Por medio de fotografías fue posible ver que Érika Zapata optó por cortarse el cabello y hacerse un capul, cuyo borde quedó al ras de las cejas, con el cual su rostro tomó una apariencia más juvenil.

Ante esto, sus seguidores no dudaron en llenarla de elogios, pues consideraron que fue una decisión bastante acertada y aseguraron que este cambio le favoreció para exaltar su belleza. Las imágenes ya cuentan con más de 500 comentarios.

"Quedó divina ese corte y flequillo, la hacen ver más juvenil y angelical", "Se ve muy bonita, le luce ese cabello así", "Excelente el cambio de look, pero no cambies tu esencia", "Ese look te queda muy bien", "Quedaste hermosa con ese look, es perfecto para ti", "Ya era justo el cambio, felicidades", "Todo cambio es bueno... Verse bien es sentirse mejor", "A ella todo le queda muy bien", fueron algunas de las reacciones a su publicación.

Edad de Érika Zapata

La reconocida integrante de Noticias Caracol nació un 28 de julio de 1996, por lo cual para este 2024 tiene 28 años, de los cuales ha estado un poco más de cuatro años en este noticiero, en el que se ha encargado de ser la reportera de Antioquia y ha logrado impactar en miles de colombianos que no olvidan sus notas, ni mucho menos las particulares palabras que utiliza en estas.