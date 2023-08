Érika Zapata causó furor en la Feria de las Flores y un hombre le aseguró que la ama

Érika Zapata se ha convertido en una de las periodistas más queridas por los colombianos, pues su estilo único de hacer sus reportajes en Noticias Caracol hizo que la gente se identificara con ella y que entendieran aún más la información que les transmite a través de la pantalla chica. Es por ello que en medio de la Feria de las Flores un fanático le expresó su cariño.

Y es que esta periodista se ha vuelto en un referente para quienes consideran que sus notas han sido una manera de tener una mayor recordación y comprensión de los hechos que suceden en Colombia, a su vez, se ha convertido en una embajadora paisa, por lo cual sus coterráneos suelen demostrarle su afecto.

Es por ello que Érika Zapata no podía quedarse por fuera del gran cubrimiento de la Feria de las Flores de Noticias Caracol, pues este es uno de los eventos más importantes de nuestro país, siendo un fiel reflejo de toda la cultura antioqueña.

En medio del Desfile Tradicional de Silleteros, en el cual esta periodista es una experta, pues no solamente es oriunda del corregimiento de Santa Elena, sino que su familia es silletera, razón por la que fue enviada especial a este punto para cubrir, desde muy temprano, la llegada de estos talentosos campesinos.

Con su muy marcado acento paisa, Érika Zapata se encargó de hacer un detallado informe de todo lo que ocurrió de forma previa a este evento, en el que incluyó tanto a los protagonistas, entre los que estaba su abuelo, como a los asistentes, quienes no querían perderse del admirable trabajo de quienes hacen magia con las flores.

No obstante, en medio de su labor, esta periodista se encontró con dos fanáticos que no pararon de gritar llenos de emoción desde el primer momento que la vieron con micrófono en mano, por lo cual terminaron llamando su atención y haciendo que ella se acercara para que fueran parte de su nota.

Una vez ella estuvo frente a ellos, tanto el hombre como la mujer aprovecharon para abrazarla, a pesar de que le desacomodaron el sombrero, y él no dudó en confesarle que la aman, tanto que en plena euforia no entendían lo que estaba pasando: "no escucho nada, solo sé que te amo". Cabe destacar que la periodista estaba intentando hacerles preguntas, pero esto fue imposible.

Érika Zapata subió este video en su cuenta de Instagram, en la cual no solamente agradeció el cariño de la gente, sino que no pudo dejar pasar por alto este momento que le causó bastante gracia.

Cabe destacar que Diego Osorio no fue la única persona emocionada de verla, pues en las calles, mientras esperaban el desfile, las personas empezaron a gritar su nombre y se llenaron de euforia y orgullo al observarla.

"Hoy me acuesto muy contenta. Recibí demasiado cariño de la gente y agradecimiento por mi trabajo. Gracias por creer en mí, por ayudarme a cumplir mis sueños. Los quiero mucho", escribió en una publicación en sus redes sociales.