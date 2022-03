Epa Colombia se hizo una cirugía estética y espera quedar parecida a Andrea Valdiri

Epa Colombia , la controversial influencer, dio de qué hablar en los últimos días a razón de una serie de videos, en donde contó su último procedimiento quirúrgico, a su vez, explicó el desarrollo y finalidad que tenía este en su cuerpo. Lo que ha llamado más la atención fueron sus recordadas palabras en contra de Yina Calderón cuando criticó las intervenciones de la también empresaria, asegurando además, que no se haría nada para favorecer su físico.

Sin embargo, otro punto a resaltar, fue el valor monetario de dicha cirugía, la cual, Daneidy Barrera, afirmó que fueron 12 millones de pesos lo que costó el retoque de glúteos y cadera. "Espero que mi cola quede como la de Andrea Valdiri. Necesitamos más", afirmó la vendedora de keratinas.

Con respecto al pago, aseguró que este lo cancelaría a punta de publicidad, porque, según ella, "plata no hay mi amor". Por otro lado, comentó que esta es la primera de una serie de cirugías y que espera obtener los resultados que desea, además, dando a entender que no tiene rastros de maltrato en su piel, algo que en otras influencers sí ha pasado.

Miles de internautas han comentado sobre esto, varios de ellos dejando ver su apoyo hacia Barrera, en cambio, otros usuarios no están de acuerdo con este tipo de operaciones e incluso le piden a ella que tenga mucho cuidado con el tema de los biopolímeros de los cuales, diversas mujeres han tenido afecciones que llegaron a afectar de manera grave su salud.

Finalmente, Epa Colombia aseveró lo siguiente es sus redes: “Vamos con calma para que no se me rompa la piel. No tenía caderas y ya me las están creando. Voy a quedar más linda”.