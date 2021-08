'Epa Colombia' rompió el silencio y reveló que su contadora la robó y le hizo brujería

La famosa empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’ , no para de generar polémica en redes, pues en unos recientes clips compartidos en la cuenta oficial de Instagram de su empresa reveló quién fue la persona de confianza que le había robado más de 1.800 millones de pesos en su negocio.

Pese a que la influenciadora ya había mencionado algo sobre el robo en sus redes, nunca había manifestado quién era, ni mucho menos lo que había hecho para afectarle su integridad, ya que no solo la robó mientras trabajaba para ella como contadora, sino que además, según ella, le hizo brujería.

“Ella me hizo brujería amiga, yo ya me limpié de eso, yo no quería decirlo hasta que me limpiara porque yo no quería aparecer en las redes sociales, me lo hizo con un muñeco”, asehugró la empresaria mientras en el clip mostraba una muñeca de trapo parecida a ella.

“Una porción de keratina amarrada en mis manos amiga, sin ojos, sin boca y por dentro una cantidad de mari***, yo no veía la plata y la gente me decía que me estaba enriqueciendo, amiga nada, me tenía re mal, yo no creía en eso hasta que me pasó a mí”, agregó.

La influencer dijo que todo eso estaba dentro de su empresa y gracias a una promoción que hizo para recoger el dinero, donde desocupó las bodegas se dio cuenta que estaba la muñeca, además manifestó que quería “boletiarla”, pero lo que más quería era recuperar el dinero, pues considera que la ley solo es para los pobres.

“Estoy tratando de recuperar el dinero, pero aquí en Colombia no hay ley, solamente para los pobres”, señaló la empresaria.

Además ‘Epa Colombia’ reveló algo que dejó con bastante expectativa a los internautas, pues dijo que la contadora servía también a grandes figuras como la reconocida reguetonera colombiana Farina.

“Muy buena contadora que es la contadora de Farina, ¡mentira! me robaron y no solo es eso, es que robaron la paz, la integridad de mi vida amiga, duré muchos días sin dormir, tenía pesadillas, no quería comer, estaba muy desesperada…Me tenía loca”, puntualizó.

Epa Colombia contó cómo le estaban haciendo brujería, qué susto pic.twitter.com/haO93nyM5J — Ana (@PuraCensura) August 27, 2021

Asimismo, la empresaria compartió un video de las cámaras de seguridad donde se ve a la mujer rompiendo varias facturas de la empresa, acompañando el clip con un texto que decía “tomaba fotos, rompía todos los papeles de las facturas que me metía. No sé cómo puede crear empresas falsas, crear facturas y robar”.

“No sé cómo pudo dañar mi trabajo de dos años”, finalizó.

#EpaColombia no dudó en revelar la identidad de la contadora que la robó y le hizo brujería🤯



¿Ustedes que opinan?🤔 pic.twitter.com/Nn9HN92MO5 — Rechismes (@rechismes) August 27, 2021