Epa Colombia mostró la elegante decoración navideña que puso en su casa y cautivó a sus seguidores

Se está terminando noviembre y desde ya varios famosos han empezado a arreglar sus casas al mejor estilo navideño, tal y como Epa Colombia , quien decidió hacer un house tour a sus seguidores, quienes se sorprendieron con la elegancia con la cual arregló los espacios de su hogar.

Cabe destacar que así como muchos la felicitaron por su espíritu decembrino y por el estilo que le impregnó, hubo ciertas personas que consideraron que era muy recargado y afirmaron que hasta podía llegar a parecer una tienda donde venden este tipo de artículos para decorar.

En el video, publicado en las historias de la cuenta de Instagram de su empresa, fue posible ver todo el recorrido de la casa de Epa Colombia desde la puerta de ingreso principal, en la cual se observó una corona verde con adornos dorados y rosados, los cuales eran de unas flores, hojas y unas pequeñas piñas al estilo de las que se utilizan en el árbol de Navidad.

Una vez dentro del hogar de la empresaria, en toda el hall de la entrada, estaban ubicados tres Papás Noel llenos de brillantes plateados, rosa y azul, acompañados de unos jarrones de vidrio y unas plantas artificiales muy típicas de esta época. Por otra parte, en los muros de este sector se detallaron unas girnaldas con moños y esferas grandes, dando una muestra de lo mucho que disfruta de esta época.

Con respecto al árbol de Navidad, este llegó hasta el techo de su casa y fue decorado con luces amarillas y flores de pascua en tonos rojo, rosado, dorado y salmón, sin dejar ni un solo espacio vacío. En cuanto a los detalles de las mesas, quedó registrado que hizo uso de unos pequeños arreglos con plantas artificiales.

En el comedor, ubicó un centro de mesa similar a los que se encontraron en espacios como la sala y la entrada y en el espejo también colgó una girnalda semi circular. Con todo esto, Epa Colombia les reveló a sus seguidores que desde ya está celebrando las fiestas decembrinas y quiso compartir el elegante toque que le dio a su casa.

Los seguidores de la empresaria no se hicieron esperar con sus comentarios y mencionaron: "hermoso, tiene buen espíritu navideño", "todo muy precioso", "muy hermoso, pero tanta vaina me da TOC (trastorno obsesivo-compulsivo)", "espectacular, al que no le guste no critique y no lo haga en su casa, los gustos son diferentes", "recargado", "hermoso, muy elegante".