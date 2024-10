Epa Colombia estaría intentando tener nuevamente a su hija: Presunto video lo confirmaría

La ruptura entre Epa Colombia y Karol Samantha sigue generando revuelvo y un rifirrafe entre la expareja, especialmente por parte de la empresaria, quien dio a conocer los motivos por los cuales se separaron, mencionando que el proceso luego de haber dado a luz a su hija Daphne Samara no ha sido sencillo, ni para ella, ni para su relación.

Asimismo, la creadora de contenido mencionó que su exnovia es quien tiene a la bebé en estos momentos, destacando que ella por su pequeña era capaz de todo y que le extrañaba, resaltando que ella es la mamá.

Video de Epa Colombia discutiendo con Karol Samantha

En medio de la separación entre Epa Colombia y Karol Samantha, en TikTok se hizo viral un video en el que la empresaria habría llegado, supuestamente, donde la mujer a pedirle que le diera a su hija y así poder llevársela consigo.

En esta publicación se les puede escuchar discutiendo mientras que la Policía está en el lugar de los hechos, quienes intentan ejercer como mediadores ante la situación, especialmente porque se encontraban en una zona pública. No obstante, no se entienden muy bien las palabras entre ellas.

De acuerdo a las cuentas que publicaron este video, presuntamente esto se dio porque Epa Colombia estaría intentando quedarse con su hija y buscaría que Karol Samantha se la entregara.

Cabe destacar que la empresaria, cuando dio los detalles de su ruptura, mencionó que lo más probable es que en redes pronto salieran unos videos, sin embargo, no mencionó que estos pudiesen ser por la presunta discusión por la tenencia de la bebé.

Epa Colombia quiere reconquistar a Karol Samantha

Después de haber revelado que terminó su relación con la madre de su hija, la creadora de contenido publicó un video con ella en una playa cantando y con unos corazones en la parte superior, el cual causó muchas dudas entre sus fanáticos, quienes no entendían las razones por las que hizo esto.

Es por ello que Epa Colombia empezó a responderles a través de sus historias de Instagram, en las que además escribió: "amigas, prometo volver al psicólogo", haciendo referencia a estos cambios de opinión que está teniendo por causa del fin de su noviazgo.

Tras esto aseguró cuál es su nuevo objetivo con Karol Samantha, no sin antes resaltar que siguen separadas: "No amiga, no volvimos. Ahora tengo que conquistar a la mamá de mi hija".