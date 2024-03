Entre lágrimas, Aida Victoria Merlano conmovió a sus seguidores al hablar sobre el alzheimer

Aida Victoria Merlano llama la atención debido a su personalidad y al contenido que publica a través de sus redes sociales, normalmente este la ubica en medio de polémicas y comentarios divididos, sin embargo, esta vez es diferente.

Y es que utilizó su cuenta de Instagram, en la que tiene alrededor de cinco millones de fanáticos pendientes de ella para hablar sobre una de las partes más privadas de su vida personal, su infancia. Parece que este ha sido un tema vulnerable y ella se ha sincerado al respecto en varias ocasiones.

La creadora de contenido publicó un video con el que le hizo un homenaje a una de las personas que la formó, se trata de su “mami Miriam”, pues su corazón se rompió después de que la mujer, de la tercera edad, tuviera que ser trasladada a un hogar especializado.

Y es que su alzheimer ha avanzado de tal forma que ya no cuenta con lucidez, por lo que necesita de cuidados más grandes de los que tiene. “Como no puedo huirle a esto que tanto me duele, esta ha sido mi manera de canalizarlo”, explicó.

“Mami Miriam, hoy volví a la casa y no te vi, te busqué y fui a tus ojos, pero ya no te encontré”, relató y le agradeció por haber hecho de sus primeros años de vida una etapa que, aunque tuvo carencias, también fue una de las más felices.

La influenciadora reveló que quisiera volver a la mecedora en la que veían novelas y contarle que ya no le duelen esos años, pues tanto ella, como los otros adultos mayores con los que vivía, los hicieron muy especiales, sacando herramientas de donde no las tenían.

En el video aparece la joven junto a la mujer, llora y le dice que la ama, algo que ha conmovido a todos sus seguidores, quienes no han dudado al lamentar la situación y aseguran que Merlano los hizo llorar con su relato acerca de la dura batalla que enfrenta.

“Se me rompió el corazón 💔”, “Nos pusiste a llorar de la forma más hermosa”, “Estoy sufriendo por personas que no conozco”, “Este video lo sentí, me hiciste recordar a mi abuela”, “Se me aguó el ojo 😢de qué manera”, dicen algunos de los mensajes.

Vale la pena mencionar que Aida Victoria creció acompañada por cinco adultos mayores, de los cuales dos ya fallecieron y por los que cree que es un alma vieja, pues siempre fueron su ejemplo en la vida.

