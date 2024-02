Aida Victoria le 'cantó la tabla' a Yeferson Cossio y aseguró que ella fue la que lo dejó

Más de una vez, Aida Victoria Merlano ha demostrado que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa y esto fue lo que, de hecho, ocurrió recientemente, cuando se refirió a la corta relación que llegó a sostener con Yeferson Cossio.

Las declaraciones de la joven tuvieron lugar luego de que el creador de contenido digital se expresara al respecto en una entrevista que concedió. Merlano se tomó las historias de su cuenta oficial d Instagram, en la que recoge más de cinco millones de seguidores, para explicar qué fue lo que sucedió entre ambos.

¿Qué confesiones hizo Aida Victoria?

La también empresaria inició mostrando un audio de su colega, quien le aseguraba con voz enamorada que estaba muy interesado en ella: “quiero recordarte que estoy enamorado de ti. Te amo mucho", se le escucha mencionar en la grabación.

Posteriormente, apareció para señalar que tiene los ovarios bien puestos, por lo que no le teme a decir que ella fue la que le puso fin a la aventura y que en realidad debería darle vergüenza admitir que en algún momento llegaron a salir.

“Siempre que tienes la oportunidad en alguna entrevista te refieres a mí de la peor manera posible, cosa que yo no hago, ya que soy leal, coherente con lo que vivimos y, sobre todo, sincera conmigo misma”, afirmó en medio de la plataforma.

Cabe aclarar que los dos famosos fueron captados varias veces en cámara mientras aparecían abrazándose, teniendo contacto físico y hasta besándose, lo que llegó a preocupar a los fanáticos de Jenn Muriel en ese entonces, debido al vínculo que tenían.

“Todo el mundo cree, por las narrativas que tú mismo siembras, que te metiste conmigo por un desliz, te arrepentiste y volviste con tu ex y tú nunca has tenido los huevos bien acomodados como para reconocer que las cosas entre nosotros terminaron porque yo decidí que así fueran”, añadió en la red social.

Por último, aseguró que se considera la única mujer que no le ha perdonado “ni media”, pues conoce muy bien su valor y sabe que a la primera falta de respeto debe dejarlo.