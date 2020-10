¿En qué invirtió Mateo Carvajal la millonada que se ganó en el Desafío Súper Humanos?

View this post on Instagram

⚡️Ayudar a cumplir los sueños de alguien más. Defender esa historia por encima de la tuya, se convierte en un verdadero honor. . ⚡️Por eso con la cabeza en alto vale la pena dar ese paso al frente por los amigos porque esto ya te hace ganador para el alma. . ⚡️#PorLaFamiliaSuperHumanos ⚡️⚡️⚡️ Piensen lo siguiente⚡️⚡️⚡️ . Darías tú juego para que se cumplieran los sueños de tus hermanos o tus papás ???? . 📸 @maurogonzaleza 💡