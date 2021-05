En minifalda, Shakira demuestra que la edad es solo un número

Una vez más Shakira enloquece las redes sociales, pero, esta vez no fue necesariamente por un nuevo lanzamiento musical, sino por una fotografía en la que deja ver que los años no le cobran factura, puesto que luce mucho más radiante. Rápidamente sus más de 70 millones de seguidores en Instagram empezaron a elogiar sus curvas, más específicamente sus piernas.

"Lista para salir de mi casa e ir a mi primera sesión de estudio presencial para reunirme con algunos colaboradores increíbles gracias a las medidas de seguridad y las vacunas. ¡No puedo esperar!", escribió la colombiana en la paltaforma; sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención de los internautas fue su apariencia física, debido a que luce mucho más joven de la edad que tienen.

En la fotografía se logra ver a la intérprete de 'Perro Fiel' de pie justo en medio de su habitación, mientras hace una seña con su mano izquierda y luce su característico cabello rosa, que ha robado protagonismo en los últimos videos musicales, y una minifalda blanca que deja al descubierto sus estilizadas piernas. La instantánea fue tomada en Miami, Estados Unidos, de manera que sus fanáticos quedaron a la espera de conocer más detalles sobre los próximos proyectos musicales que esté planeando junto a su equipo de trabajo.

La publicación ya reúne más de 2 millones de 'me gusta' y cerca de 17 mil comentarios dentro de los que se destacan: "no importan los años que pasen ni los himnos que lances, tú siempre tendrás 20 años siempre que quieras", "nojoda, tengo la misma edad de Shakira, me pongo una faldita así y corren a criticarme y a la Shaki puro like", "alguien que me explique dónde tiene los cuarenta y pico de años esta mujer", "muy tú este look", "Shak a los 23. Parece una adolescente más", entre otros mensajes.