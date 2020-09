Elizabeth Loaiza afirma que su anterior embarazo desarrolló el cáncer

View this post on Instagram

¡Qué buena noticia!🤩 Elizabeth Loaiza compartió los resultados de sus exámenes y reveló que todo salió muy bien, ya que la gonadotropina le empezó a bajar 🙏🏽 Asimismo, la modelo habló sobre cómo el embarazo le desarrolló su cáncer, pues fue un embarazo molar, es decir, que se convierte en células cancerígenas después de que se hace el legrado 🤯 La caleña invitó a sus seguidoras a revisarse luego de que tuvieran un aborto o legrado🤰🏼 . #rechismes #elizabethloaiza #cancer #elizabethloaiza1 #bogota #colombia #modelo