El vestido de novia de Ángela Aguilar se puede comprar en económica tienda online: esto vale

El pasado miércoles 24 de julio, la cantante Ángela Aguilar y el también músico mexicano Christian Nodal fueron noticia por las fotos que se filtraron de su matrimonio. Posteriormente, el padre de la novia, Pepe Aguilar, compartió varias con imágenes confirmando el compromiso, el cual se realizó en una hacienda de Cuernavaca, Morelos.

Tras el gran revuelo que causó su unión, lo que más llamó la atención fue el espectacular vestido que la intérprete de 'Dime Cómo Quieres' utilizó, pues tenía un estilo vintage, era largo, con mangas, cuello alto y encaje chantilly; además, el velo iba amarrado a la cintura.

Mira también: Ángela Aguilar y Nodal cantaron por primera vez juntos como pareja: No dudaron en demostrar su amor



El vestido de novia que utilizó Ángela Aguilar

A pesar de que en un principio se había especulado que el traje era un regalo de su abuela, muchos usuarios en redes sociales compartieron imágenes de la plataforma de ventas on-line AliExpress, donde la prenda está disponible, inclusive con el 20% de descuento: queda en un precio de 3.695 pesos mexicanos ($812.490 pesos colombianos) más $362 de envío.

"Vestidos de novia de manga larga con cuello alto, apliques de encaje, estilo sirena, hechos a medida, tren de barrido sin espalda, nuevo", es lo que se puede leer en la descripción del artículo.

Publicidad

Posteriormente, se descubrió que en realidad pertenece a la colección No. 4 de la exclusiva marca Berta Privée Bridal, cuyos diseños suelen tener un precio de 6 mil euros aproximadamente; por lo que se asume que el que está disponible en la página es una réplica.

No es de Aliexpress, es de una marca llamada Berta Bridal, al parecer de New York, solo que venden la copia en Aliexpress. Lo descubrí haciendo una búsqueda en Pinterest 😅. pic.twitter.com/MekgqYreYp — Rocío Miranda (@rociomircruz) July 25, 2024

Por otra parte, algunos usuarios aseguraron que la joven de tan solo 20 años quiso honrar a su abuela Flor Silvestre con un diseño similar al que ella vistió en su gran día en 1959, cuando llegó al altar con Antonio Aguilar. Lo que sí se confirmó, fue que tuvo los mismos pendientes que la mujer.

Publicidad

Las palabras de Pepe Aguilar por la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Pepe Aguilar confirmó la boda de su hija y Christian Nodal con varias fotos en Instagram, donde les aseguró a los recién casados que su futuro solamente depende de ellos mismos: “Yo también he estado en su lugar. No hay principio sencillo”.

No te pierdas: Así luce el rostro de Christian Nodal en medio del proceso para retirarse todos sus tatuajes

“Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía. Incluso igual de importante que el amor”.