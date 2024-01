El papá de Karol G recordó su paso por los escenarios y cantó como un profesional

Karol G es una de las artistas nacionales más comentadas de la industria musical a nivel mundial, para nadie es un secreto que pasa por uno de sus mejores momentos profesionales y gracias a ello su fama sigue creciendo y sus seguidores también.

A través de sus redes sociales, la artista ya tiene poco menos de 68 millones de fanáticos, quienes están pendientes de cada detalle de su vida, tanto laboral, como personal. Es debido a esto que las miradas siguen sobre su relación con Feid.

Conoce más: ¿Cuánto gana Karol G mensualmente? Esto se sabe sobre los millones de la artista colombiana

De la misma forma, muchos siguen atentos a la familia de la intérprete de ‘Mañana será bonito’, sus hermanas, mamá y papá a quien se le conoce por el apodo de “Papá G”. En diferentes ocasiones han demostrado su cercanía y la linda relación que tienen.

Incluso fue él quien acompañó a su hija durante los Premios Billboard de la Música Latina como quedó registrado en las instantáneas compartidas por la paisa. Además, siempre ha sido una de las personas que más la apoya.

Publicidad

Ahora es él quien se ha convertido en noticia, esto, gracias a que los usuarios de Internet revivieron uno de sus videos en la plataforma de Instagram “🔥🔥 Sábado de Campamento Musical y de parche con los propios caballos 🐎🐎🐎 Un pequeño break para recordar a Calle 13, no se puede olvidar lo que hacía en mis shows años atrás 🔥”, escribió.

Además de dar todo un espectáculo, el hombre dejó claro que en su vida también ha sido un artista, lo que motivó los comentarios de sus fanáticos en los que varios están seguros de que el talento de la cantante es heredado de su padre.

Al ritmo de ‘Tocarte toa’ de Big Yamo, el paisa disfrutó de su momento, cantó, rapeó y hasta practicó sus movimientos. Un dato curioso es que, aunque él menciona a Calle 13, la verdad es que esta canción nunca tuvo la participación de la agrupación, el tema que se escucha en el video en realidad es un remix creado por un fanático a partir del tema musical y ‘Hormiga Negra’ de los puertorriqueños.

Publicidad