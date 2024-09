Él es el actor de Las Muñecas de la Mafia que trabajó en Bella Calamidades, ¿cambió mucho?

Las Muñecas de la Mafia 2 ha servido como entretenimiento a los televidentes todas las noches a través de Caracol Televisión. Las historias de Brenda, Olivia, Janeth y Martha no solo han estado cargadas de acción, también de violencia y desgracias.

Pese a su intención por librarse de la mafia, las dos primeras mujeres deben seguir batallando con los resultados de este tema en sus vidas, mientras que el caso de las segundas es distinto, pues una entró por la fuerza al ilícito mundo y la otra por amor.

Conoce más:Danna García fue cantante cuando adolescente: Este era el reconocido grupo que integraba

De la misma forma, los personajes que rodean sus vidas también llaman la atención, como es el caso de Ciro, Raúl, Braulio y Orlando, quienes, a su vez, cometen errores que definen sus historias y los condenan a la desgracia.

Un actor de Bella Calamidades trabaja en Las Muñecas de la Mafia

Publicidad

Precisamente se trata de Gary Forero, que interpreta al policía y pareja de Brenda, el hombre de 45 años trabajó hace 14 en Bella Calamidades e interpretó a Fabián Poncela el dueño del bar Los Gozosos, quien ayudó a Lola durante una parte de la historia.

En ese momento el artista tenía 31 años y su atractivo físico fue muy comentado, ya que intentó convertirse en el interés amoroso de la protagonista, aunque no lo consiguió, sí se volvió el sueño de otros personajes e incluso de los televidentes.

Lee también:Gary Forero relató cómo con una prueba de ADN a escondidas descubrió un grave engaño

Publicidad

Gary Forero descubrió que no era papá tras tres años de criar a una pequeña

Esta confesión la hizo Gary Forero en el programa 'El show de la Diva Rebeca', en donde explicó que era la primera vez que hablaba sobre este tema que dejó una gran herida para él.

"Tuve una hija que no era mía durante tres años, eso más que cachos es un tema que es muy fuerte. Yo fui papá durante todo este tiempo, pero ya por temas de que ya no me aguantaba la convivencia y el trato con esa persona le hice prueba de ADN a escondidas y me salió negativa", mencionó el actor de Las Muñecas de la Mafia 2, quien dio una muestra de su impactante historia.

Asimismo, Gary exaltó que el dolor de la separación con la pequeña le duró año y medio, durante el cual se la pasó llorando, pues se describió como un padre soltero, ya que en dicha época tenía varios cuidados y responsabilidades de la menor, con quien, por obvias razones, construyó una conexión.

Publicidad

Ante esto, también mencionó que el verdadero padre de la niña apareció y que tras lo sucedido los tres se fueron juntos, por lo cual él quedó solo y lidiando esta especie de duelo.