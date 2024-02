Actor de Bella Calamidades que aparece en Arelys Henao trabajó un tiempo como conductor

Bella Calamidades llegó a su fin el pasado 2 de febrero, pero uno de sus actores continúa sorprendiendo en las pantallas de Caracol Televisión, pues tuvo la posibilidad de aparecer en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, luego de estar alejado de la industria por una temporada.



¿Quién es el actor que aparece en Bella Calamidades y Arelys Henao?

Se trata de Pablo Azar, quien dio vida a Renato Galeano, uno de los cuatro hijos de Regina en la historia de Lola Carrero. El mexicano se vio en la necesidad de trabajar como conductor en una reconocida plataforma de trasporte, debido a que no conseguía empleo en su oficio y, de hecho, en una publicación realizada por The New York Times, explicó que muchas veces las personas piensan que los actores son millonarios.

Azar actualmente utiliza las redes sociales para vender productos elaborados a mano, pues es un apasionado por los murales, los cuadros y todo tipo de piezas de arte. Además, constantemente comparte contenido digital junto a su familia, lo que le ha permitido darse a conocer y tener una fuente de ingreso extra.

Su reciente participación en la segunda temporada de Arelys Henao ha dado mucho de qué hablar debido a la forma de ser de su personaje, Don Pancho. Este papel se caracteriza por ser ventajoso y hacerle la vida difícil a ‘La Reina de la Música Popular’, ya que decidió alejarse tan pronto descubrió que se le estaban viniendo varios problemas encima.

“Siempre en el teléfono, al pendiente de cómo se puede sacar más dinero, buscando tener provecho de la situación. ¿Traicionero? Depende del ángulo que se mire. Por eso me gusta este reto, no es negro, no es blanco, todo depende de la luz que traiga el que lo alumbre”, escribió Azar en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi 200 mil seguidores, acerca del particular hombre al que le presta su piel en la serie.

Por el momento, Azar sigue promocionando cada uno de los proyectos que tiene la posibilidad de realizar a través de las plataformas digitales y demuestra tener un gran talento para el entretenimiento.

