Gary Forero relató cómo con una prueba de ADN a escondidas descubrió un grave engaño

Gary Forero, quien interpreta a Orlando en Las Muñecas de la Mafia 2, tiene cautivados a los colombianos con su participación en esta producción de las noches de Caracol Televisión, pues además los tiene en un dilema por causa del triángulo amoroso que se generó en la historia entre Brenda y Olivia.

No obstante, ninguno de sus fanáticos ni los televidentes saben sobre un doloroso momento que vivió a nivel personal, dado que una expareja le hizo creer que era padre de una niña.

Esta confesión la hizo Gary Forero en el programa 'El show de la Diva Rebeca', en donde explicó que esta era la primera vez que hablaba sobre este tema que dejó una gran herida para él.

"Tuve una hija que no era mía durante tres años, eso más que cachos es un tema que es muy fuerte. Yo fui papá durante todo este tiempo, pero ya por temas de que ya no me aguantaba la convivencia y el trato con esa persona le hice prueba de ADN a escondidas y me salió negativa", mencionó el actor de Las Muñecas de la Mafia 2, quien dio una muestra de su impactante historia.

Asimismo, Gary exaltó que el dolor de la separación con la pequeña le duró año y medio, durante el cual se la pasó llorando, pues se describió como un padre soltero, ya que en dicha época tenía varios cuidados y responsabilidades de la menor, con quien, por obvias razones, construyó una conexión.

Ante esto, también mencionó que el verdadero padre de la niña apareció y que tras esto los tres se fueron juntos, por lo cual él quedó solo y lidiando esta especie de duelo.

Continuando con su relato, el intérprete de Orlando revivió cómo fue el momento cuando nació la pequeña: "a ti te entregan un bebé y te dicen 'mira es tu hijo' y es un tema, un clic, que hace la vida que menciona 'ah, mi hijo', y lo abrazas".

A pesar de esto, hizo una claridad sobre los hechos: "la niña no tenía muchas cosas. A mí sí me pasaba que hubo un momento en el que yo le miraba las uñitas y la observaba y yo decía 'bueno, es churquita, pero no se parece tanto a mí, aunque eso pasa a un segundo plano".

Gary Forero aprovechó para dar una cifra que le dieron, presuntamente, en el lugar donde se realizó este análisis: "de hecho, me comentaban allá en el sitio donde hacen las pruebas de ADN, que más o menos uno de cada cuatro papás está engañado, solo que no todos tienen la valentía y la fuerza necesaria para ir a hacer este procedimiento".

Con respecto a cómo se dio la infidelidad por parte de su expareja, el actor hizo énfasis en: "peleamos un día, en ese instante se fue de rumba, se encontró con el exnovio y ahí quedó, volví yo a los dos días, entonces había un enredo y pues las cuentas me daban".