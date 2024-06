El encuentro entre Karol G e Inesita, la influencer de casi 90 años que participó en su videoclip

El pasado 20 de junio la reconocida artista de música urbana Karol G sorprendió a sus seguidores en redes sociales al lanzar oficialmente su tema ‘Si antes te hubiera conocido’, que fue calificado por ella misma como la canción del verano.

Esta ya es todo un éxito en las plataformas digitales no solo por su pegajoso ritmo, que resulta ser la incursión de ‘La Bichota’ en el merengue, sino también debido a su apuesta en escena, pues fue grabado en República Dominicana y expone todos los componentes que caracterizan a una fiesta latina.

Uno de los detalles que más han llamado la atención es la aparición de Inesita, una influencer de casi 90 años que se ha robado los corazones de los internautas gracias a su carisma y ternura con la que hace diversos platillos hechos en casa para que las personas sigan cada una de sus recetas.

Así fue el encuentro entre Karol G e Inesita

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Inesita compartió el video en donde se le observa conociendo a la intérprete de ‘Amargura’, ‘Mañana será bonito’, y ‘Tusa’, quien se muestra muy contenta de incluirla dentro de su nuevo proyecto.

La anciana aparece tomando café al mismo tiempo que es sorprendida por la paisa, que no duda en ponerse a su altura y abrazarla. Posteriormente, la señora le hace entrega de un frasco con galletas elaboradas con sus propias manos.

“¿Usted me trajo las galletas a mí? Si yo me morí cuando se te quemaron esas otras y yo dizque a dónde las pido para que me las den a mí, yo las compro quemadas”, comentó Karol G mientras hacía reír a su equipo de trabajo.

Cabe aclarar que, en la grabación, que ya es todo un fenómeno en YouTube, la artista canta en el bar a modo de karaoke y pone a bailar al resto de los presentes, incluida Inesita, quien luce unos lentes de sol rosados con flores.

Las reacciones por parte de los usuarios no se han hecho esperar: “Me morí de amor”, “lloro siempre que veo un video de Inesita”, “quiero ser la nieta de Inesita”, son algunos de los mensajes que se leen.