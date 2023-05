El Cholo Valderrama contó en redes sociales el tenso momento que vivió cuando le cortaron su show

El Cholo Valderrama estuvo presente en la capital del país para su concierto 'Viva el llano' en el centro de eventos Corferias, donde estuvo acompañado de sus colegas Walter Silva, Reynaldo Armas, Scarlett Linares, Jhon Onofre, Palo Cruzado, entre otros.

Mientras el público disfrutaba del espectáculo, el show fue interrumpido minutos antes que finalizara, algo que molestó bastante al artista, quien decidió usar su cuenta de Twitter para expresar el enojo.

El Cholo escribió que fue la primera vez en toda su carrera musical, en la que ocurre algo parecido: "Anoche estuve en un concierto en Corferias en Bogotá… En 50 años de carrera, nunca me habían cortado un show al que solo le faltaban 2 minutos para terminar".

"Solo pido el favor a los organizadores que no me vuelvan a llamar a sus conciertos... Gracias a quienes asistieron, gran abrazo": concluyó el artista enfatizando la falta de respeto que sintió. Los seguidores del cantante no tardaron en comentar el tweet que fue borrado horas después.

Demostrando su cariño al llanero, le enviaron varios mensajes de apoyo: "Maestro gracias por su música y estaremos pendientes de su música siempre", "qué falta de respeto con usted maestro, música de verdad, música de dioses interrumpida… no hay derecho", "maestro usted está más allá del bien y del mal, su talento está más que demostrado, pierden ellos y muestran su talante, falta de respeto".

El Cholo Valderrama cuenta con una gran trayectoria musical y más de 15 producciones discográficas, se ha convertido en el compositor e intérprete más reconocido del folclor llanero de Colombia. Siendo también el primer cantautor de dicho género en ganar un Grammy Latino en 2008, en la categoría Tradicional Álbum Folclor con su canción de larga duración 'Caballo'.

Ha participado en importantes proyectos musicales, uno de estos a dúo con Fonseca en la canción 'Soy llanero', también en la reedición de 'La tierra del olvido' al lado de Carlos Vives , Fanny Lu , Andrea Echeverri, Maluma , y otros artistas nacionales.

El intérprete de 'Llanero Si Soy llanero' y 'Si el cielo es un paraíso', se ha presentado en diferentes países del mundo como Japón, China, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, entre otros; llevando así sus raíces y dando a conocer la cultura de los llanos orientales colombianos.