El actor Roberto Manrique abrió su corazón y confesó que es homosexual

El actor y modelo Roberto Manrique , de 42 años, sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram luego de compartir un emotivo mensaje en un video de casi 9 minutos; allí habla de su orientación sexual ante el mundo entero y aclara que no considera que esté saliendo del clóset, pues su familia, amigos cercanos y todo aquel que ha trabajado con él saben abiertamente que es homosexual.

“Realmente no siento que esté saliendo del clóset, pero me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede fluir hasta que yo le diga: ‘no tienes de qué sentirte culpable’", afirmó el actor reconocido por su personaje es la popular serie 'Sin senos, sí hay paraiso'.

Manrique confesó que hace 7 años tiene una pareja estable, con quien conforma un hogar increíble, sin embargo, creció en "un mundo que no le permitía ser quien era, donde la vulnerabilidad no era digna, estaba juzgada" y donde "llorar no era de hombres", por eso a pesar de los años, considera que en él habita un niño que siente que es culpable de algo.

"Sociedades nos hacen sentir culpables, que nacimos mal, que nacimos con motivos de los que debemos arrepentirnos y eso no puede ser", aseguró Marique.

El actor compartió que tiene una gran familia y un hogar con su pareja lleno de amor y estabilidad, reveló algunas anécdotas de su vida e invitó a personas que pasan por lo mismo a dejar de sentir esa absurda culpa.

“Hice este video para decirle a mi niño interior, y cualquier otro que pueda escuchar esto y sentir que tiene algo por lo cual sentirse culpable, que no tienes por qué, eres perfecto, perfecta”, añadió.

Varios de sus colegas dejaron comentarios emotivos, mostrando su apoyo y resaltando que, tal como él dice, el tema de su orientación sexual es irrelevante porque su forma de ser, actuar y llenar la vida de los demás es lo verdaderamente prioritario.