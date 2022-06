"He decidido sonreírle al dolor": Daniella Álvarez tras dos años de la amputación de su pierna

Hace dos años Daniella Álvarez tuvo que pasar por un procedimiento médico que la llevó a la amputación de su pierna izquierda. Desde entonces, la también presentadora ha dejado claro que con esfuerzo, dedicación y disciplina se puede superar cualquier obstáculo.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la barranquillera dejó ver cómo ha enfrentado esta situación con actitud positiva: "Entusiasmo! Cuan importante es tenerlo presente en nuestras vidas. Hoy cumplo dos años de mi amputación y estoy segura que ha sido el entusiasmo por vivir, él entusiasmo por ganarle a las dificultades y sonreírle a los problemas es lo que me ha sacado adelante", indicó la barranquillera.

Publicidad

Daniella ha destacado este tiempo como uno de los más valiosos en su vida, pues le ha enseñado sobre la resiliencia que hay en el ser humano: "Mis doctores me veían sonreír en uno de los momentos más difíciles que puede tener un ser humano: perder para siempre una parte del cuerpo, y sinceramente no estaba en shock, sabía lo duro y lo difícil que estaba siendo, pero yo he decidido sonreír! sonreírle a mi vida", manifestó la exseñorita Colombia.

Te puede interesar: Llueven mensajes de admiración a Daniella Álvarez tras cumplir un año de su amputación

Publicidad

La barranquillera es motivo y ejemplo de superación para muchas personas que pasan o han pasado por la misma situación que ella y agradece a Dios por la fortaleza que le ha dado, las oportunidades y la vida que lleva: "Gracias Dios por permitirme seguir viviendo, gracias porque me reconforta saber que mi dificultad le recuerda a muchas personas que lo tienen todo y tal vez no se han dado cuenta", puntualizó.

Asimismo, dio las gracias al personal médico, fisioterapeutas, a su familia, amigos y finalmente a sus seguidores por acompañarla en estos dos años con cariño y apoyo: "A mi familia, a mis fisios, amigos y a ustedes gracias por acompañarme en cada pasito que doy".

Publicidad

Debido a su experiencia, la mujer de 34 años creó la 'Fundación Daniella Álvarez', donde ayuda a personas con limitaciones físicas en su proceso de recuperación corporal y mental.