'Doña Florinda' tildó de "chusma" a quienes se van de vacaciones en medio de la pandemia

Con un contundente mensaje, Florinda Meza , actriz que dio vida por varios años a 'Doña Florinda' en 'El Chavo del 8', dejó ver la importancia de seguirse cuidando y cuidar a los seres queridos del COVID-19, a pesar de que se estén adelantando los procesos de vacunación en diferentes países de América Latina.

A través de su cuenta de Twitter, en donde acumula más de 124 mil seguidores, la actriz posteó una fotografía en donde aparece personificando a la mamá de 'Kiko' con cara de sorprendida mientras luce su popular delantal de cocina y los rulos en el cabello que pocas veces se quitó para conquistar al 'Profesor Jirafales'.

"¡¿De vacaciones en plena pandemia?!... Mejor vayan a cuidar a su abuela... Tesoros, no se junten con tanta chusma", comentó la viuda de 'Chespirito ', al mismo tiempo que usó los hashtags #QuéBonitaVecindadVirtual, refiriéndose al lugar donde convivían todos los personajes y #HayQueCuidarse, eslogan utilizado en el marco del aislamiento por el virus.

'Doña Florinda' se caracterizaba no solo por ser una madre sobreprotectora con su pequeño "tesoro", sino también porque le disgustaba de sobremanera tener que convivir junto a los residentes de la vecindad a la que se tuvo que mudar después que se muriera su esposo marino en uno de sus viajes.

De inmediato, los internautas reaccionaron en la publicación con diferentes memes, frases características de la serie, e incluso, con mensajes de cariño para la mujer de 72 años, quien es una de las más queridas por la audiencia mexicana a pesar de que han pasado varios años desde que participó en las producciones que realizaba su esposo en compañía del resto del elenco.

La publicación ya reúne más de 12 mil 'me gusta' y varios comentarios somo: "es imposible no leerlo con la voz de Doña Florinda. Gracias siempre", "pa' qué te digo que no, si sí", "chusma, chusma, pff" y "creo que es el mejor consejo para esta pandemia. Cuidarnos y no juntarnos con tanta chusma", entre otros mensajes.

¡¿De vacaciones en plena pandemia?!... Mejor vayan a cuidar a su abuela... Tesoros, no se junten con tanta chusma. #labonitavecindadvirtual #hayquecuidarse pic.twitter.com/0cHjWfO34z — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) March 27, 2021