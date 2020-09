Dj Marcela Reyes presume su nueva y ostentosa camioneta traída desde Dubái

Marcela Reyes, que siempre ha compartido en redes sociales todo su proceso para lograr llegar a donde está ahora y convertirse en una reconocida Dj de guaracha, compartió con sus seguidores un nuevo logro en vida.

Se trata nada más y nada menos que de su nueva y lujosa camioneta, la cual presumió en su cuenta de Instagram con un carrusel de un video y varias fotografías en las que muestra toda la excentricidad de su nueva adquisición.

La lujosa camioneta, importada desde Dubái, es de marca Lexus blanca con cojinería de cuero negro con rojo, la cual recibió decorada con rosas, globos rojos y un moño de mismo color.

Según detalló la Dj en el post fue un autoregalo que ella misma se quiso dar, como recompensa a su arduo trabajo en busca de todos su sueños.

“Solo Dios es testigo de mi proceso !!🙏🏽 todos los días me levanto a trabajar duro por cumplir mis sueños ..no solo por mi ,si no por los míos 👨‍👩‍👦mis logros los he hecho a pulso sin pasar por encima de nadie ...y es ahí donde está la mayor recompensa ❤️ no se Cansen de soñar ,,,,este REGALO ES DE MI PARA MI (Traído desde Dubai) ❤️ por que así quiere Dios premiar mi lealtad y mi lucha constante en la vida ! Y lo que falta por venir es más grande aún 🙏🏽🙊”, describió la famosa.

Asimismo, la famosa aprovechó para adelantarle una sorpresa todos los seguidores, señalando que muy pronto revelará el nombre del sello discográfico con el que firmó.

“! (…) Pronto les Contare cuál fue el sello discográfico mundial que firmó mi carrera 🚀✨✨!!!”, indicó.

Seguidores de la denominada ‘Reina de la guaracha’ no tardaron en reaccionar y aplaudieron a Marcela por cumplir otro de sus grandes sueños.

“Inspiras a las mujeres que día a día nos empoderamos, salimos a trabajar por nuestros sueños y gozamos el proceso de forma independiente, que lindo suena ese "de mi para mi"🔥" - “Te mereces esto y más” - “Gran admiración por lo trabajadora que eres y entregada” - “Como progresa una mujer sin marido ☀️😍👌” - “la Guaracha esta dando plata y bastante”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.