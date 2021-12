Demi Lovato afirmó que dio un concierto a fantasmas y "le aplaudieron de pie"

¿Un ‘show’ que atravesó dimensiones? La cantante norteamericana, Demi Lovato , reconocida por contar con una larga trayectoria a nivel musical como solista, protagonizó un escándalo en la industria tras afirmar que “Le dio un concierto a fantasmas, y estos, alegres de escucharla, le aplaudieron de pie”.

En medio de la grabación del programa americano ‘Face to Face’, la intérprete de ‘Sober’ en diálogo con la cantante Becky G , confesó que cantó frente a ellos cuando hizo un viaje a ‘Vulture City’, un pueblo abandonado al sur de Arizona en Estados Unidos.

“Creo que era un cuarto lleno de fantasmas. Estábamos en búsqueda de extraterrestres… Llegamos a una ciudad llamada Vulture City y que es conocida por los fantasmas que habitan en ella. Pusimos dos de estas máquinas detectoras en el lugar y decidí cantar para ellas y salieron, cuando terminé de cantar… recibí una ovación de los fantasmas”, dijo.

No obstante, no es la primera vez que la cantante de 29 años habla sobre situaciones y objetos sobrenaturales. De hecho, ella ya cuenta con un programa sobre esto. En una entrevista en el 2013, aseguró que puede sentir la presencia de espíritus, y que ya que es capaz de notar las vibraciones extrañas cuando está en algún espacio antiguo: “Cuando eres sensible a la energía lo puedes sentir y yo lo siento”.

Así mismo, para septiembre de este año, la artista estrenó en la televisión extranjera su show televisivo ‘Unidentified with Demi Lovato’, en el que investiga diferentes experiencias paranormales. Y, a través de sus redes sociales, Demi lanzó su proyecto, del cual se siente orgullosa y asegura que conoce bastante del tema: “Soy Demi Lovato, cantante, activista y descubro ovnis. Me pongo en camino para investigar lo inexplicable y lo no identificado".

Recordemos que en varias ocasiones la artista afirmó que vio un OVNI y que esa experiencia le cambió la vida:

"Fue una experiencia loca que me ocurrió en Joshua Tree, California. Era una luz brillante que se movía de formas extrañas, en las que un avión no lo haría. Mi objetivo es averiguar lo que realmente sucedió", "¿Y si los extraterrestres no están viajando años luz para visitarnos? ¿Y si ya están aquí esperando a que les tendamos la mano?", expresó públicamente.