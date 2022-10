Danny Ocean revela qué es lo que más le gusta de visitar Colombia

Daniel Alejandro Morales Reyes, más conocido como Danny Ocean , es uno de los cantantes venezolanos más exitosos en la actualidad, y en el marco de su más reciente gira estuvo visitando nuestro país para presentarse en Barranquilla, Bogotá y Medellín e interactuar con sus seguidores en encuentros musicales.

Durante su visita aprovechó para participar en uno de los eventos y congresos más importantes y enriquecedores sobre la industria musical: el Medellín Music Week, donde entre gestores, artistas, productores y managers se dieron conferencias y talleres para todo tipo de involucrados en el negocio.

El venezolano de 30 años, mayormente conocido por ser la mente maestra detrás de ‘Me Rehúso’ y ‘Dembow’, reveló en entrevista exclusiva durante el MMW que ha visitado el país en diversas oportunidades y aunque tiene muy claro cuáles son sus elementos favoritos, quiere conocer más de la cultura, gastronomía, música, etc., de Colombia y toda su riqueza.

Estando en ‘la ciudad de la eterna primavera’, el cantante no dudó un segundo para decir que Medellín es su lugar favorito especialmente para hacer música y aprender del talento que hay: “Yo creo que venir a hacer música, siempre la he pasado muy bien aquí, así que...Sé que por aquí esta Guatapé y es un plan que me encantaría hacer algún día”, expresó.

Ocean sí se detuvo a pensar en cuál es su comida colombiana favorita, y aunque divagó entre la arepa y la salchipapa, se decidió por la última pues está más que convencido de que la arepa es venezolana.

Daniel Morales Reyes participó en una de las charlas más esperadas del Medellín Music Week : 'Hitmakers', donde las mentes maestras detrás de los éxitos del género urbano charlaron con Dímelo King, y Andrés Shaq, A&R Senior Manager en Warner Music Groupcomo moderadores. Se contó con la presencia de Vibarco, Bull Nene y Sog, Maki Váez y Maya & Elektrik beat, compositores y productores.

Sobre su experiencia expresó: "Es un honor. Más que compartir, conversar con los muchachos que no nos habíamos conocido... Creo que cada artista tiene su punto de vista y escucharlos es refrescante para uno porque uno se va autoalimentando".

Para finalizar la entrevista, Ocean le dio un consejo a todos los jóvenes que sueñan una carrera en la música y también dejó clara su visión sobre la industria actual:

"¿Cómo veo la industria? Yo creo que bien, hay demasiada música, pero creo que estamos en un mundo que se está moviendo bastante rápido y debemos adaptarnos a esa rapidez.".