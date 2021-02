Danna Sultana arremete contra Mara Cifuentes y la llama "payasa"

En medio de una entrevista realizada en el programa ‘Diva Rebeca’ en la que el presentador Ómar Vásquez se ha popularizado por su particular manera de hablar con algunas celebridades, Danna Sultana , expresó su descontento con algunas mujeres transgénero que crean estereotipos de belleza dentro de la misma comunidad y generan discriminación.

Durante los cuarenta minutos de conversación, reveló algunos detalles de su vida y también sobre su relación con la comunidad LGBTI. A pesar de que todo iba ‘color de rosa’, Sultana encendió las alarmas justo cuando empezó a referirse sobre la situación de la mujer transgénero en el país, puesto que considera que: “Colombia sería un mejor país si pasara lo mismo que en Argentina, donde hay leyes que obligan a la gente a incluir a la comunidad trans”, lo que permitiría una aceptación mayor en diferentes esferas de la sociedad.

De acuerdo con la exparticipante del reality show, hay algunas mujeres trans de la farándula colombiana que son “falsas activistas” porque no se relacionan con las más “feitas, no se juntan con las que se parecen teletubbies”, y aseguró que de ese tipo “hay muchas y me caen gordas”. Vásquez, con un tono de risa, le preguntó si se refería concretamente a Mara Cifuentes, la reconocida modelo a lo que Sultana respondió sin pelos en la lengua “ay, sí, no puedo con ella”.

La respuesta provocó opiniones divididas entre internautas, pues hay algunos que apoyan el trabajo que ha hecho Cifuentes a través de redes sociales y de medios de comunicación para darle voz a los derechos de las mujeres trans, mientras que otros consideran que existen privilegios para algunas mujeres que afectan aquellas que no cumplen con estándares de belleza.

Por último, mencionó que es necesario que haya más mujeres trans “tipo Ángela Ponce que se sometieron a su transición, pero cuentan su historia para informar”, y no ara desmostarle al resto de la comunidad que son más o menos mujeres por “tener vagina”.