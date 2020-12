Daniella Álvarez perdió la movilidad de su pie derecho

Las malas noticias siguen llegando para el caso de Daniella Álvarez , aunque ella asegura que se siente tranquila y que ha entendido cuál es su misión en la vida ya que entendió que: “Dios me está poniendo la tarea un poco más difícil para poder demostrarle a muchas personas, que con lo que tenemos es más que suficiente para lograr lo que nos proponemos”.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la exreina compartió las nuevas noticias con sus seguidores y todas las personas que la han apoyado desde que perdió su pie izquierdo debido a una isquemia.

Según reveló se sometió a un examen que debía realizarse después de 6 meses de su isquemia para saber las expectativas que tendría su pie derecho, el cual le quedó caído después de enfrentar la amputación.

“Gracias a Dios mi pie derecho quedó en muy buenas condiciones, pero no quedó funcional para ese momento y los médicos me dijeron que con terapias, corrientes y ejercicios lo más seguro era que se fuera a recuperar, pero me hice la electromiografía que mostró que tenia una lesión muy grave de la rodilla para abajo”, narra Álvarez.

La noticia que recibió del médico no fue buena, aunque como ha demostrado siempre, ella está lista para afrontar cada prueba que le llegue.

“Me contó que el nervio de la tibia y el peroné se dañaron completamente, la isquemia los afectó en su máxima expresión”, razón por la que, según el dictamen, “muy difícilmente” podrá volver a mover el pie.

No obstante, Daniella Álvarez cuenta que lo tomó bien, mientras que su mamá sintió tristeza, pero por los casos que ha visto de las personas con las que asiste a terapia le dan fe de que las cosas mejoraran y que va a volver a caminar, bailar y hacer deportes.