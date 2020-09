Daniella Álvarez confesó lo difícil que es lidiar con el "miembro fantasma"

View this post on Instagram

Daniela Álvarez se sinceró y habló de lo más difícil de su recuperación. Revelando que el miembro fantasma le ha dado duro😥 La exreina habló de lo mucho que ha avanzado en su casa y lo que ya ha logrado hacer sola. Sin embargo, no dudó en decirle a sus seguidores que agradecieran todo lo que tienen en su vida, ya que este proceso ha sido duro😔 La barranquillera se mostró curiosa de saber que pensaban las personas cuando la volvía a ver. No obstante les pidió que por favor no la vieran con ojos de pobrecita sino de toda una guerrera, ya que así se siente ella💪🏼