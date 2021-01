Daniella Álvarez aclara que no llamó "corroncho" al vallenato de Diomedes Díaz

Una particular expresión de Daniella Álvarez desató polémica entre los amantes del vallenato. La exreina de belleza publicó en sus historias de Instagram un video en el que aparecía su hermano reproduciendo a todo volumen la canción '26 de mayo', interpretada por Diomedes Díaz . Cuando Ricardo Álvarez detuvo la música se escuchó a la modelo decir entre risas: "por qué eres tan corroncho, me viene a 'corronchizar' mi casa, o sea me van a echar de este edificio".

La barranquillera expresó su descontento con el nivel de ruido a través de un corto mensaje en la misma instastorie. "Él por qué será tan corroncho me pone ese vallenato a todo taco un domingo", escribió. Sus palabras no cayeron muy bien entre la comunidad virtual, ya que algunos internautas consideraron que se estaba refiriendo de forma despectiva hacia la música del fallecido Cacique de La Junta.

Luego de recibir múltiples mensajes de usuarios afectados por sus comentarios, la exseñorita Colombia se tomó el tiempo de explicar que no se estaba refiriendo propiamente a la famosa canción sino a la actitud de su hermano, pues a su parecer, no era el espacio ideal para escuchar música a niveles elevados.

"Seguramente muchas mamás nos han enseñado que todo tiene su momento y su lugar. Mi hermano llegó a las 4 de la tarde a mi apartamento, le dije que me trajera un Bose, me trajo una cosa gigante, clavó a todo volumen un vallenato de Diomedes Díaz y por eso dije hermano no, a esta hora no, no seas tan corroncho", afirmó Daniella Álvarez .

