Daniela Ospina presume su abdomen marcado en bikini negro

Daniela Ospina sorprendió a sus seguidores en las redes sociales luego de que publicara unas historias en donde se le ve un abdomen tonificado como producto de la exigente rutina de ejercicio que ha realizado desde que empezó a entrenar personas de manera online en un programa saludable que creó hace un par de semanas.

Ospina, se ha caracterizado por llevar una vida saludable, e incluso, por desempeñarse como jugadora de voleibol durante largo tiempo; sin embargo, ahora se encuentra explorando una nueva faceta como como guía de entrenamiento en Miami, Estado Unidos, en donde conquista la atención de personas que desean adoptar este tipo de hábitos.

A pesar de que siempre ha compartido a través de las historias de su Instagram sus platillos fitness favoritos, la exesposa de James Rodríguez , ahora se está dedicando a seguir al pie de la letra su rutina de ejercicios, de manera que sus seguidores ya alcanzan a observar los resultados en diferentes partes de su cuerpo como el abdomen.

En la publicación se observa cuando Ospina está en la orilla del mar junto con un amigo; sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fanáticos, no fue precisamente la compañía o el paisaje, sino la monumental figura de la mujer, puesto que luce un bikini negro que deja al descubierto sus bronceados abdominales que generan envidia en más de una persona.

La fotografía fue replicada por varios portales informativos, en donde los usuarios de la plataforma no dudaron en comentar: "Se ve muy linda", "entrena desde pequeña jugando voleibol, ella no se ha hecho cirugías, al menos no en su vientre, ella solo hace ejercicio y ya", entre otros mensajes.

En varias ocasiones, la modelo ha hecho colaboraciones con mujeres reconocidas a nivel nacional como Ariadna Gutiérrez , con quien hace poco sacó un video en donde se les observa haciendo diferentes ejercicios al ritmo de la música, lo que ha generado admiración entre miles de internautas que les deja mensajes de motivación.