Danea Panta Vargas, nueva Miss Emerald Internacional, fue coronada oficialmente

La peruana Danea Panta Vargas, abogada de 29 años, Perú Next Top Model, y ganadora del evento de belleza virtual Miss Emerald Internacional , concurso que tiene como objetivo exaltar y visibilizar a las culturas indígenas en situación de riesgo, recibió oficialmente la corona, que se había postergado por la pandemia.

La edición de Miss Emerald Internacional correspondiente al año 2020, se llevó a cabo el pasado mes de julio, donde concursantes de 11 países, compitieron por el título de forma virtual, el evento se transmitió en directo mediante las redes sociales (Instagram, Facebook), debido a la pandemia, y la elección del concurso internacional, dio como ganadora a la candidata Danea Panta de Perú.

El evento fue transmitido a través de la plataforma YouTube para más de 100 países. Pero la reina no pudo recibir ni su banda ni su corona, como se tenía planeado, porque el evento se tuvo que realizar de forma virtual y no presencial, y la reina, Danea Panta, no pudo oficializar el inicio de su reinado.

Por ello, la organización del certamen, preparó un evento muy especial con una ceremonia de Coronación ancestral, no tradicional, que se llevó a cabo en las cascadas del municipio de Quebradanegra, Cundinamarca, zona que habitó una de las tribus más guerreras del país, la tribu Panche, allí, en medio de la naturaleza, Danea recibió la banda y la corona de manos de representantes de las comunidades indígenas de la zona, en un ritual Ancestral muisca, en el que la reina estuvo rodeada de los 3 elementos sagrados: fuego, oro y agua. La ceremonia dejó plasmada lo que representa la esencia del concurso, “Protección y preservación de las tribus indígenas del mundo”.

La nueva Miss Emerald, por su parte, aprovechó su primera salida oficial, para desarrollar labor social y recorrer algunas ciudades del país, entre ellas Honda, en donde desarrollo de la mano de la Alcaldía Municipal y el Instituto de Cultura y Turismo del municipio, labor social y un recorrido por esta ciudad, reconocida por sus edificios coloniales y sus puentes.

Actualmente la reina viene trabajando en pro de la comunidad indígena de la Amazonía Peruana con un proyecto de "instalación de plantas generadoras y envasadoras de oxígeno de uso hospitalario, para toda la región selva de su país, en donde se encuentran la gran mayoría de comunidades indígenas vulnerables"

Colombia estuvo representada por Giselle Archbold, quien fue elegida Virreina, la colombiana fue Srta. San Andrés en el concurso Nacional de belleza en el año 2018. La ganadora de esta primera versión, la peruana Danea Vargas, entregará su corona el próximo año.

ENTREVISTA MISS EMERALD 2020 DANEA PANTA VARGAS:

Reina ¿Cómo fue participar en Miss Emerald dadas las condiciones de virtualidad que se vivieron previas al certamen?

Ha sido un reto grande, pero a la misma vez muy enriquecedor, he aprendido tanto durante el certamen y me ha ayudado también a descubrir habilidades y talentos que no había explorado antes. Definitivamente ha sido una experiencia increíble y muy divertida.

Trabajas con tecnología y una de tus propuestas fue trabajar con plataformas para ayudar a los indígenas del Amazonas. ¿Cómo piensas desarrollar esta idea innovadora?

La tecnología nos ha mostrado ser muy poderosa si la usamos para bien. Hoy en día las redes sociales tienen mucho impacto en nuestra sociedad y durante esta pandemia hemos visto los alcances que pueden llegar a tener.

Tener esta gran plataforma me ha ayudado a formar parte de campañas virtuales en busca de conseguir fondos para la compra e instalación de plantas generadoras y envasadoras de oxígeno de uso hospitalario, para toda la región selva de mi país, en donde se encuentran la gran mayoría de comunidades indígenas; planeo seguir usando esta plataforma para buscar la ayuda necesaria, así como también para concientizar e informar a la mayor cantidad de personas sobre la importancia y el papel que juegan las comunidades indígenas en nuestra vida.

No sabemos cuándo exactamente podremos empezar a poner en práctica los proyectos presenciales que tenemos, debido a la incertidumbre en la que estamos, pero mientras esperamos ese momento creo que tenemos una herramienta muy poderosa como las redes sociales para trabajar diferentes proyectos de manera virtual.

¿Qué te deja la participación en el concurso? ¿Te queda alguna amiga virtual de las reinas participantes?

Todas no hemos hecho muy buenas amigas, tenemos un chat en WhatsApp donde siempre nos dábamos ánimos y consejos durante la competencia. Todas hemos hecho un trabajo increíble durante la competencia y tenemos un propósito en común que es proteger a las comunidades indígenas por eso creo que muy pronto nos conoceremos en persona y trabajaremos juntas por ese propósito en común que tenemos.

Pueden seguir el trabajo de Danea como Miss Emerald 2020 a través de la cuenta del Miss Emerald @missemeraldpg, @daneapanta, también la cuenta de la organización en Perú @missemeraldperu y en Twitter y Facebook como @daneapanta.