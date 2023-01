Colombiana Giselle Archbold, virreina en el primer concurso de belleza virtual

El concurso de belleza Miss Emerald International, fundado en Estados Unidos y creado con la finalidad de apoyar a las tribus indígenas del mundo que están en peligro, eligió este fin de semana a su primera soberana, la abogada peruana Danea Vargas Trujillo.

En un evento, realizado 100% virtual y transmitido por Instagram Live, y por la plataforma del concurso, @missemeraldpg, las candidatas de 11 países vivieron desde sus casas, On line, la decisión del jurado, que previamente había desarrollado y determinado los puntajes para la elección, por medio de pruebas de evaluación, conversatorios, live chat, retos, entrevistas y videos con las candidatas.

Colombia estuvo representada por Giselle Archbold, quien fue elegida Virreina, la colombiana fue Srta. San Andrés en el concurso Nacional de belleza en el año 2018. La ganadora de esta primera versión, la peruana Danea Vargas, recibirá la corona por correo en su casa, la reina tendrá la labor de exaltar las culturas indígenas en situación de riesgo y darles visibilidad ante el mundo.

ENTREVISTA MISS EMERALD 2020 DANEA PANTA VARGAS:

¿Cómo fue participar en Miss Emerald dadas las condiciones de virtualidad que se vivieron previas al certamen?

Ha sido un reto grande, pero a la misma vez muy enriquecedor, he aprendido tanto durante el certamen y me ha ayudado también a descubrir habilidades y talentos que no había explorado antes. Definitivamente ha sido una experiencia increíble y muy divertida.

Trabajas con tecnología y una de tus propuestas fue trabajar con plataformas para ayudar a los indígenas del Amazonas. ¿Cómo piensas desarrollar esta idea innovadora?

La tecnología nos ha mostrado ser muy poderosa si la usamos para bien. Hoy en día las redes sociales tienen mucho impacto en nuestra sociedad y durante esta pandemia hemos visto los alcances que pueden llegar a tener.

Tener esta gran plataforma me ha ayudado a formar parte de campañas virtuales en busca de conseguir fondos para la compra e instalación de plantas generadoras y envasadoras de oxígeno de uso hospitalario, para toda la región selva de mi país, en donde se encuentran la gran mayoría de comunidades indígenas; planeo seguir usando esta plataforma para buscar la ayuda necesaria, así como también para concientizar e informar a la mayor cantidad de personas sobre la importancia y el papel que juegan las comunidades indígenas en nuestra vida.

No sabemos cuándo exactamente podremos empezar a poner en práctica los proyectos presenciales que tenemos, debido a la incertidumbre en la que estamos, pero mientras esperamos ese momento creo que tenemos una herramienta muy poderosa como las redes sociales para trabajar diferentes proyectos de manera virtual.

¿Cuándo vas a recibir la corona dado que te debe llegar por correo a tu país?

Estamos a la espera que abran las fronteras en Perú, esto está programado para el 1 de agosto, acorde con la información publicada en la web del IATA, sin embargo, esto puede adelantarse según como se vaya desarrollando la reanudación de los vuelos los cuáles serán reactivados este 15 de julio. Estamos muy al pendiente de las noticias y actualizaciones sobre la apertura de fronteras en Sudamérica, pero considero que lo más importante es estos momentos es seguir todos los protocolos impuestos por las autoridades sanitarias.

¿Qué te deja la participación en el concurso? ¿Te queda alguna amiga virtual de las reinas participantes?

Todas no hemos hecho muy buenas amigas, tenemos un chat en WhatsApp donde siempre nos dábamos ánimos y consejos durante la competencia. Todas hemos hecho un trabajo increíble durante la competencia y tenemos un propósito en común que es proteger a las comunidades indígenas por eso creo que muy pronto nos conoceremos en persona y trabajaremos juntas por ese propósito en común que tenemos.

Pueden seguir mi trabajo como Miss Emerald 2020 a través de la cuenta del Miss Emerald @missemeraldpg, mi cuenta personal @daneapanta, también la cuenta de la organización en Perú @missemeraldperu y en Twitter y Facebook como @daneapanta.

