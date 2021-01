"Cualquier emoción fuerte podría causarme derrame cerebral": Nanis Ochoa y el drama tras su parto

Desde que anunciaron su embarazo la modelo Nanis Ochoa y su esposo, el cantante Juan Pablo Navarrete se mostraron dichosos en su nueva faceta como padres, sin embargo, nunca imaginaron que el nacimiento de la pequeña Francesca trajera consigo la prueba más grande y difícil de sus vidas.

Tal y como dejó ver la famosa en sus redes sociales su embarazo siempre fue muy saludable, pero terminó en una cesárea de emergencia con muchas complicaciones en la que tanto Nanis como su pequeña bebé terminaron en la UCI.

“Me ingresaron en la UCI. Me diagnosticaron síndrome de Hellp y me prohibieron estar comunicada, porque cualquier emoción fuerte podría causarme un derrame cerebral”, relató la modelo en la última edición de la Revista Vea.

Mientras la modelo luchaba por su vida, su esposo, Juan Pablo estaba al tanto de la salud de la pequeña y cuando llegó el momento de revelarle el estado de su hija, que también estaba muy delicada, a Nanis se le derrumbó el mundo.

“Me enloquecí, empecé a llorar y se subió mucho mi tensión. Le decía a Juan Pablo que si yo quedaba con algún derrame cerebral que no me fueran a dejar conectada, que no quería ser una carga para nadie. Soy una mujer de mucha fe, pero en ese momento se quebranta y uno piensa en lo peor”, reveló.

Según la modelo es in milagro que ella y su bebé estén vivas y revela que lo único que las salvó fue la oración y refugiarse en Dios.

