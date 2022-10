¿Cuál fue la razón para tatuarse el rostro? Christian Nodal lo confesó durante un concierto

Desde hace un tiempo, Christian Nodal ha sido bastante criticado en las redes sociales, no solamente por su polémica ruptura con Belinda , sino por los diferentes actos que ha tenido tanto en su vida personal como profesional.

Algo que ha generado muchos comentarios negativos hacia el cantante de música regional mexicana ha sido la decisión de tatuarse el rostro, pues varios de sus seguidores dicen que es un despropósito o que ha perdido el rumbo de su carrera.

Cabe destacar que el artista empezó a hacerse rastros de tinta en su cara desde que estaba en su noviazgo con la intérprete de 'Amor a primera vista', pues llegó hasta plasmarse el nombre de la cantante.

Es por ello que una de las preguntas que más le han hecho ha sido sobre la razón que lo llevó a hacerse estos tatuajes, por lo que en medio de un concierto de su 'Forajido Tour', en Guadalajara, quiso dar una declaración.

"Mi respuesta no estaba preparada por más que yo quería, pero una reportera me dio una que me salvó de darla, ella gritó: ¡Nodal! ya sé por qué estás todo tatuado, al preguntar por qué ella me dijo es para cubrir los besos que te han dado", comentó el cantante.

Es por ello que este mexicano ya tiene la declaración perfecta para cada una de las veces que le hagan este cuestionamiento y así no tener que matarse la cabeza pensando cómo justificar algo que a él le gusta.

En cuanto al público presente, no hicieron más que aplaudir su respuesta y emocionarse por esa confesión que hizo Christian Nodal, quien siempre se muestra como un hombre abierto a hablar con sus fanáticos sobre aquellas polémicas que lo rodean.

Durante un concierto de su gira Forajido Tour, Nodal se sinceró y contó una anécdota sobre sus tatuajes y explicó por qué se tatuó el rostro #Viral #Nodal #Belinda #Espectáculos pic.twitter.com/IbXIUU5cGi — BentusMx (@BentusMx) October 13, 2022