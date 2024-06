Críticas a Bad Bunny por su reacción al accidente que tuvo una de sus bailarinas en el escenario

El reconocido cantante de música urbana Bad Bunny vuelve a dividir opiniones en las plataformas digitales debido a la reacción que tuvo frente a un incidente que ocurrió en el escenario. El artista se encontraba ofreciendo su espectáculo en Puerto Rico en el marco de su gira Most Wanted Tour.

La polémica que gira en torno a Bad Bunny

A través de redes sociales se ha viralizado un clip en donde el boricua interpreta ‘Perro negro’; sin embargo, lo que en realidad llama la atención es que de un momento a otro, una de las bailarinas se le acerca para llamar la atención del público.

Justo cuando se dispone a caminar hacia otro lugar del escenario, la joven se percata de que sus medias se enredaron con el pantalón del cantante. De inmediato, el resto de los bailarines se disponen a ayudarlos a separar y, de hecho, uno de ellos intenta ocultar lo que está ocurriendo.

Por su parte, Benito se muestra molesto con la situación e intenta empujar a la mujer; no obstante, después disimula su enojo con una sonrisa hacia sus seguidores, lo que no pasó desapercibido por los internautas.

Cabe aclarar que este es su quinto tour para promocionar el álbum de estudio titulado ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’ que tiene canciones como ‘Fina’, ‘Mónaco’, ‘Seda’, ‘Europa’, ‘Un preview’, entre otros éxitos.

Reacciones al accidente de Bad Bunny en el escenario

Los usuarios de Internet calificaron a Bad Bunny como grosero pues, aunque trató de tomarse con buena actitud este percance, muchos señalaron que la forma en que reacciona a este tipo de hecho puede ser un poco violenta.

“Se nota lo guache que es”, “qué ridículo, ¿por qué reaccionó así?, ¿qué es lo raro?”, “no, pues, cuidado lo tocan”, “poco caballero”, “ese estilo agresivo no me gusta”, “qué agresividad, no entiendo por qué siempre es tan rudo con las mujeres”, “él no se enoja, solo hace gestos y la gente dice que casi la golpea”, son algunos de los mensajes que se leen en Instagram.