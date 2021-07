Critican a Luisa Fernanda W por su ortografía y así se defendió

Una vez más la reconocida influenciadora Luisa Fernanda W se convirtió en blanco de críticas en redes sociales, esta vez por cuenta de su ortografía, luego de que cometiera un error mientras se encontraba interactuando con sus seguidores por medio de la dinámica de Instagram de preguntas y respuestas.

Uno de sus fans decidió preguntarle a la joven paisa sobre la razón por la que ella y su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno, decidieron montar su restaurante en Bogotá y no en Medellín, interrogante que W respondió con un corto texto. Sin embargo, más allá de su respuesta, usuarios no evitaron fijarse en el error de ortografía que cometió y de inmediato se lo hicieron saber.

En el texto la joven youtuber escribió la palabra “visiten” con C, error que desencadenó toda una ola de críticas y burlas, las cuales no dudó en responder.

Aunque en un principio justificó su error diciendo que escribe con gran velocidad en su celular y se deja llevar por el autocorrector, poco después admitió que “no se las sabe todas” y suele cometer errores ortográficos .

“Yo veo que hay muchas personas que siempre están pendiente de la ortografía y demás, yo escribo a toda m… y realmente me dejo llevar del autocorrector, pero yo no me las sé todas, yo tengo errores ortográficos, pase por una universidad, estudie, etc, pero no me las sé todas y aveces escribo así” señaló la instagramer .

Asimismo recalco que, pese a ser una figura pública, también tiene derecho a equivocarse, señalando que la presión por parte de sus fans, porque haga todo perfecto, no le resulta agradable.

“Soy humana, yo sé que soy una figura publica, que deben dar ejemplo y demás, pero ya esa presión es mamona, entonces ya entiendan que soy un ser humano y me voy a equivocar”, finalizó