Courteney Cox, recibe su estrella del salón de la fama luego de participar en la serie 'Friends'

La actriz Courteney Cox desveló su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood acompañada de sus compañeras de la serie 'Friends', Jennifer Aniston y Lisa Kudrow .

"Gracias a Courteney logramos crear uno de los elencos más cercanos, tiernos y más queridos en la historia de la televisión", aseguró Kudrow sobre su compañera, durante una atropellada ceremonia en la que hubo algunos problemas técnicos de audio.

Cox, quien confesó que odiaba hablar en público, tomó la palabra para dar las gracias a todos sus amigos presentes y a las personas que habían impulsado su carrera. Detalló que su verdadero inicio en el ámbito de la actuación no fue en el famoso videoclip de Bruce Springsteen 'Dancing In the Dark', de 1984, como todo el mundo pensaba, sino que fue a los 12 años cuando obtuvo un papel en la obra 'The King and I', de su escuela secundaria.

El éxito en la carrera de Cox llegó con la serie 'Family Ties' estrenada en 1987, y para entonces ya había sido parte de programas de televisión como 'Misfits On Science' en el año 1985 y 'The Love Boat' en 1986. En 1994 se presentó al "casting" para el papel de Rachel Green de 'Friends', pero finalmente terminó dando vida a la perfeccionista chef Monica Geller, personaje que le daría el éxito más grande de su carrera.

"Yo estaba muy nerviosa por conocerla, era muy fan, entré en pánico y no sabía qué hacer. Courteney era la única famosa de todo el elenco, y fue ella quien dejó claro que el reparto representaría a un grupo real de amigos", explicó Aniston.

En el evento también estuvieron presentes su pareja, el músico Johnny McDaid; su hija, Coco Arquette, y la actriz Laura Dern. Esta última resaltó en su discurso que su "hermana" era "la personificación real de cómo se ve una verdadera estrella brillante".

Entre los últimos trabajos actorales de Cox se encuentran la serie de televisión 'Shining Vale', y las películas 'Scream VI' y 'Last Chance U', proyectos en los que además trabajó como productora.

Su carrera también la enmarcan trabajos de dirección de series como 'Cougar Town' producida en el 2014, y filmes 'Just Before I Go' en el año 2014 y 'TalhotBlond' sacada al aire en el 2012.

Courteney Cox fue pareja de Michael Keaton entre 1989 y 1995. Contrajo matrimonio el 12 de junio de 1999 con el actor David Arquette , a quien conoció durante el rodaje de 'Scream'. La pareja tuvo una hija, Coco Arquette, nacida en junio de 2004, su excompañera de 'Friends' y mejor amiga Jennifer Aniston, fue su madrina.

En ese mismo mes Cox y Arquette fundaron la compañía productora de televisión denominada Coquette. El 13 de octubre de 2010 anuncian su separación tras 11 años de matrimonio. Él reconoce haberle sido infiel en un programa de radio con Jasmine Waltz. En junio de 2012 Arquette solicitó el divorcio después de casi dos años separados. EFE