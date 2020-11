Contundente respuesta de Lina Tejeiro a críticas por usar particulares "tangas hasta el cuello"

Lina Tejeiro vuelve a dar de qué hablar en redes sociales, ya que la actriz nunca ha tenido filtro a la hora de dirigirse a sus seguidores o contar anécdotas de su vida, no obstante, esta vez el tema de conversación no fue su relación con Andy Rivera , pues ahora un nuevo detalle en sus videos llamó la atención.

Aunque en sus historias de Instagram Lina quiso compartir un tutorial de cabello, las miradas se desviaron a su llamativa ropa interior, ya que la actriz lució un conjunto de lencería color morado, no obstante, las tangas tenían varias tiras que salían del pantalon y cruzaban todo su abdomen.

Por supuesto, la ropa interior de Lina Tejeiro llamó mucho la atención de todos sus seguidores y las reacciones con críticas no se hicieron esperar, por lo que ella misma se pronunció en historias siguientes con contundentes palabras a quienes cuestionaron sus pantys.

“Tienen mucha curiosidad por esto, que qué es, que si me subí las tangas hasta el cuello, que por qué me coloqué esto tan feo", dijo Lina en las grabaciones.

“Hay que entender que la gente se viste como le gusta y la gente se viste para ellos mismos, no para otros. Yo me visto para mí, no para ustedes […] No es que le esté dando importancia a los comentarios negativos, porque realmente me importa un cu**. No voy a botar mi ropa por lo que me digan. Es solo que me parece curioso”, agregó Tejeiro.