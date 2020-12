Con revelador outfit, 'La Segura' dejó poco a la imaginación en el videoclip de su primera canción

La reconocida instagramer caleña La Segura presenta su primer sencillo 'No vuelvas', un tema dedicado a aquellas mujeres que son capaces de reconocer el amor que en verdad merecen.

'No vuelvas' es una canción que narra la realidad que viven muchas mujeres con sus parejas, quienes un día están y al otro desaparecen, es un mensaje que empodera a la mujer y la invita a no perder tiempo en hombres que no están comprometidos verdaderamente con la relación, compuesta por Itzza Primera, Juan Pablo Vélez, David Tovar y Ryan Roy.

El video oficial fue grabado en Rionegro, Antioquia, dirigido por Daiky Gamboa y producido por Lexx, la historia es protagonizada por La Segura quien se encuentra en el papel de una mujer que a pesar de estar enamorada decide alejarse porque sabe que merece un amor más real.