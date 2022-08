Clara Chía, nueva pareja de Gerard Piqué, podría estar en embarazo, según medios españoles

Luego de que Shakira y Gerard Piqué anunciaran el final de su relación de más de 10 años, los focos de las cámaras han centrado la atención en el futbolista, quien recientemente se mostró en público con su nueva pareja, Clara Chía. Lo cierto es, que algunas fotografías de su más reciente encuentro ante la sociedad han levantado las sospechas de embarazo en más de uno.

Uno de los primeros en asegurar que la mujer tenía una "barriguita misteriosa" fue Javier Cerani, presentador del programa de entretenimiento español Chisme, no like. "Clarita parece que anda medio panzoncita, ¿serán gases o será que viene un bebé?, vean ustedes esa pancita", reveló durante una de las transmisiones.

Cabe recordar que días antes se dio a conocer que la cantante barranquillera no estaba del todo contenta con la aparición de la nueva pareja, pues la prensa española aseguró que la situación la tiene furiosa, ya que además están atravesando por un momento difícil como padres de Milán y Sasha al no saber cómo manejarán su custodia.

