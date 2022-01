Cintura pequeña y reducción de senos: así va el proceso de Yina Calderón para convertirse en Barbie

Una vez más la influenciadora y DJ Yina Calderón vuelve a causar revuelo en redes sociales, luego de que documentara en su cuenta de Instagram gran parte de su proceso de recuperación de la intervención quirúrgica que se practicó recientemente para convertirse en una Barbie humana. De inmediato, cientos de internautas se tomaron la platafroma para dar a conocer su punto de vista sobre el suceso.

"Aquí donde estoy tengo 4 pañales, ustedes no se imaginan la cintura que me quedó, o sea, es impresionante. ¿Que si duele? Sí, duele un poquito. Me retiré los senos, por una prótesis más chiquita, porque tenía los senos muy grandes y no era una prótesis proporcional", puntualizó Calderón a través de un reel.

En la grabación se logra ver a la creadora de contenido desayunando mientras está conectada con un filtro para drenar. Además, aseguró que los cuidados tanto de su madre como del médico cirujano que la trató le han ayudado en gran medida a mejorarse de los procedimientos practicados, pues no solo se redujo el tamaño de los senos, sino que también se modificó la prótesis en el mentón porque "ya estaba para cambio" y se quitó la costilla flotante derecha para lucir una cintura diminuta.

Este no es el primer video que publica Yina, en los últimos días ha posteado diferentes clips en donde les reporta a sus fanáticos cómo se encuentra después del procedimiento. Dentro de los comentarios de los usuarios se hallan: "pero quedó igual", "la Barbie no tiene tatuajes en el rostro", "los tatuajes te dañaron la cara, la Barbie es fina", "este mundo acabándose y ella pensado solo en lo material y físico", entre otros mensajes.