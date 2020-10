Carolina Sabino asegura que se le apareció la Virgen en una fresa y publica la prueba

Carolina Sabino vuelve a dar de qué hablar en las redes sociales, no obstante, esta vez no es por un nuevo cambio de look o por pleito con la Fiscalía por su caso de aborto ; pues recientemete la cantante aseguró que se le apareció la Virgen de Guadalupe en una fresa.

Con el fin de mostrarles a sus seguidores la aparición que tuvo en una de las frutas de un postre que estaba haciendo, Carolina publicó la foto de la parte interior de la fresa, en donde supuestamente está la virgen, pues siente que la acompaña en todo momento, “hasta en las fresas”.

“La Virgen de Guadalupe en la fresa de un postre que hice hoy! 😊♥️🙏🏻..Si! Cada quien ve lo que quiere ver.. Yo siento que ella me acompaña hasta en... Las fresas! 😅😅Preciosa mi Morenita! La ven??? Estoy 🤪🤪🤪???”, escribió Sabino en la publicación.

Por supuesto, esta publicación de la supuesta aparición ha generado debate entre sus seguidores, ya que algunos aseguran que también la ven, otros dicen que ven al Sagrado Corazón de Jesús, mientras que otros la han criticado y le han asegurado que es una “estupidez”. No obstante, Carolina ha respondido “cada quien ve lo que quiere ver”.